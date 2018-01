Förvaltare: ”Aktierna riskerar trög utveckling”

Har dragit ner på exponeringen mot sektorn.

Ulric Grönvall, som förvaltar Danske Bank Sverige Fokus, berättar i en intervju med Affärsvärlden att bankaktier inte längre står lika högt i kurs. Tidigare fanns Nordea, SEB och Swedbank i portföljen.

”Jag har dragit ner en del på bankinnehaven. Det beror delvis på oron för hur bostadsmarknaden ska utvecklas fram­över, eftersom det brukar sätt press på bank­aktierna. Nu tror jag i och för sig inte att det kommer att påverka bankernas resultat i någon större utsträckning på sikt, men aktierna riskerar ha en trög utveckling under en period”, säger han till AFV.

Volvo, som Cevian dumpat, är däremot ett av de tyngre innehaven. Och att Christer Gardell dragit sig ur fordonstillverkaren behöver inte vara negativt, menar Ulric Grönvall, som anser att kinesiska Geely tveklöst är ”en mer industriell ägare än Cevian”, säger han i artikeln.

”Jag tror att kursen kommer att slå lite upp och ner under den närmaste tiden, tills bilden klarnat mer”, resonerar Ulric Grönvall om fordonsjättens aktie.

En annan aktie som han hissar är byggbolaget Skanska.

”Vi har köpt in Skanska under andra halvåret i år. Förväntansbilden på bolaget har fått sig en rejäl törn efter rapporterna för andra och tredje kvartalet, vilket gjort att aktien nu är lågt värderad. Skanska är ett klassiskt byggbolag som brukar rapportera på det här viset med jämna mellanrum, men det brukar alltid rätta till sig, så vi tyckte att det var ett bra tillfälle att ta in aktien i portföljen”, enligt Ulric Grönvall, skriver AFV, där han även förklarar att Danske Bank Sverige Fokus tror på fortsatt potential i Oriflame-aktien.