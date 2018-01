Ordkriget mellan Donald Trump och Kim Jong-Un fortsatte i natt. Samtidigt bryter Nord- och Sydkorea dödläget mellan länderna för första gången på två år.

Efter den Nordkoreanske ledaren Kim Jong-Uns tal om denne sitter med kärnvapenknappen på skrivbordet var USA:s president Donald Trump inte sen med att gå till motattack i ordkriget. Via Twitter förstås.

”Kan någon informera honom om att jag också har en kärnvapenknapp, men den är mycket större och kraftfullare än hans, och min knapp funkar!”

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

