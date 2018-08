Trump: Börskrasch om jag ställs inför riksrätt

New York-börsen backade något under torsdagens handel med handelssamtalen mellan Kina och USA i fokus. Under dagen trädde nya tullar i kraft, till besvikelse för en del bedömare som hade trott att de skulle senareläggas med anledning av samtalen.

President Donald Trump var som vanligt också i fokus. I en intervju med Fox sa han att han tror att börsen kommer att krascha om han ställs inför riksrätt.

På den breda marknaden sjönk S&P 500 index med 0,17 procent till 2 856,98. Teknologitunga Nasdaq Composite backade med 0,13 procent till 7 878,46.

ANNONS

ANNONS

Sektormässigt hade IT den bästa utvecklingen, plus 0,18 procent, medan material noterades för den svagaste utvecklingen, minus 0,70 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen steg 1 punkt till 2,83 procent.

Brentoljan sjönk 0,07 procent till 74,73 dollar och WTI-olja föll 0,04 procent till 67,83 dollar.

Guldpriset backade 7,48 dollar till 1 188,02 dollar.

Dollarn stärktes till 1,1555 mot euron, från 1,1590 dagen innan.

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 25 656,98 -0,30% S&P 500 2 856,98 -0,17% Nasdaq Composite 7 878,46 -0,13% TSE (Toronto) 16 326,79 -0,13% Sällanköp 907,67 -0,19% Dagligvaror 554,90 -0,21% Energi 544,07 -0,52% Finans 466,41 -0,51% Hälsovård 1 056,17 -0,10% Verkstad 640,20 -0,37% Material 365,95 -0,70% Fastigheter 205,38 -0,21% IT 1 286,61 0,18% Kraft 270,10 -0,01% Källa: Bloomberg