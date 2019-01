TT: Vänstern lutar åt nej till Löfven

Enligt uppgifter till TT kan vänsterpartiet komma att rösta nej till Löfven som statsminister.

Om partiet, som uppges ha fattat ett beslut, gör det så förutsätter det att också M, KD och SD röstar nej till Löfven i statsministeromröstningen.

Då ryker Stefan Löfvens chanser att bli statsminister igen.

Enligt vad TT erfar tänker V rösta nej till Löfven.

Det beslut som Vänsterpartiet nu fattat kommer att tillkännages efter att Sjöstedt träffat talmannen i dag klockan 11.40.

Vänstern med partiledare Jonas Sjöstedt har haft en intern process efter att Liberalerna meddelat att partiet säger ja till Löfven som statsminister.

TT skriver om att V:s motstånd är grundat i högerpolitiken i förslaget till överenskommelsen mellan S, MP, C och L, dessutom har det deklarerats att Vänsterpartiet inte ska få något inflytande över politiken under den kommande mandatperioden.

V uppfattar det här beskedet som ”en ren förnedring, en förödmjukelse”, framgår det.