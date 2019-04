Obama hyllar Greta: ”Modig och engagerad ung ledare”

Under gårdagens Earth Day tog före detta amerikanske presidenten till Twitter för att lyfta fram orädda unga ledare som försöker rädda världen från klimathotet.

Bland de som omnämns är svenska Greta Thunberg, som fått verkligt genomslag världen över med sin miljöaktivism. Barack Obama skriver på Twitter att Greta Thunberg ”med sina demonstrationer vid svenska riksdagen kickstartat en folkrörelse.”

Under hösten 2018 växte skolstrejken ”Fridays for Future” fram genom Greta Thunbergs initiativ, och rörelsen har engagerat barn och ungdomar i 270 städer, enligt The Guardian. Så sent som förra veckan samlade Thunberg över 25.000 människor vid en demonstration i Rom, enligt The Daily Sabah.

Greta Thunberg är just nu i London där hon under tisdagen höll tal. I staden pågår just nu klimatdemonstrationer där drygt 1.000 personer har gripits, skriver The Guardian.