Den svenska statens betalningar visade ett underskott under december månad. För helåret blev det dock ett stort överskott, uppger Riksgälden i ett pressmeddelande.

”Siffran är helt galen!” skriver Danske Banks vd Michael Grahn efter tisdagens siffror från Riksgälden.

#Sweden Debt Offices #DO Dec figs are crazy! Shows another surge in tax rev pulling borrowing SEK 23 bn below fcst. For 2017 as a whole surplus was SEK 61.8 bn compared to DO’s fcst for SEK28.3 bn. DO is uncertain why coffers are flooding, prepayments or stronger tax bases?

