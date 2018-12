May bestrider förtroendeomröstning

Theresa May anser att Storbritanniens framtid skulle äventyras om hon byts ut. (Foto: TT)

Theresa May anser att Storbritanniens framtid skulle äventyras om hon byts ut. (Foto: TT)

Storbritanniens premiärminister kommer att bestrida kvällens förtroendeomröstning kring hennes ledarskap. Det uppgav Theresa May vid en presskonferens, rapporterar bland annat Sky News.

”En förändring av ledarskap skulle riskera vårt lands framtid”, sade Theresa May som menar att det riskerar att fördröja eller till och med stoppa brexit.

Under morgonen stod det klart att 48 konservativa parlamentsledamöter lämnat in en misstroendeförklaring mot Theresa May. Omröstningen är planerad till i kväll.

