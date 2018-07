Ledarkollen: Trycket mot tiggeriet hårdnar

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och plockar fram det väsentligaste. I dag handlar det om vårdkrisen, om Durmaz, om försvaret, valet i Turkiet och om tiggeriet.

Är vårdkrisen en myt?

Jag har själv levt nära människor som förlorat älskade anhöriga på grund av uppenbara misstag och slarv inom sjukvården. Därför är det faktiskt en ren provokation att läsa Dagens Industris ledare idag: “Alla partier talar om ökad tillgänglighet. Det är röstfiske.En viss väntetid på vårdingrepp är inte nödvändigtvis ett medicinskt problem, det beror på om det gäller operation av åderbråck eller livshotande cancer. Men rent matematiskt kan köer som inte växer betas av. Varken politiken eller patienterna gynnas av att man odlar myten om en vårdkris. Men tala gärna om hur vi bättre tar till vara kompetens och utnyttjar teknik i vården.”

Så skulle aldrig en person som själv drabbats skriva.

Ny medial favorit i Gävle

En ny medial favorit återfinns i Gävle.

Bawar Ismail skriver i GD, med anledning av turbulensen runt Jimmy Durmaz: “Att betydligt fler svenskar uttryckte stöd för Durmaz och landslaget, än att hetsa rasistiskt, skickade ett tydligt budskap. Muckar man gräl med Durmaz, muckar man gräl med det svenska landslaget och hela Sverige.Men helgens starka reaktioner mot det rasistiska skitsnacket visar att rasismen är långt ifrån normaliserat i vårt land.”

Trycket hårdnar mot tiggeriet

Frågan om tiggarna lär bli en snackis inför valet. Är tiggeriet organiserat? Underhåller vi denna brutala näring genom att skänka? Finns det inget annat sätt? Är man alltid “emot fattigdom” bara för att motsätter sig tiggeriet utanför butiker, på bussar, på tunnelbanan, utanför ytterdörren?

Aftonbladet skriver: “I stället för att köra bort tiggarna borde polisen få resurser att hjälpa dem till härbärgen och koppla ihop dem med möjligheter att få jobb. Genom samarbete med ideella organisationer har man till exempel i Lund kunnat undvika avhysningar. Det borde andra städer ta efter.Polisen ska vara en trygghet för de utsatta, inte ett hot. Fattigdom är inget brott.”

Försvarets märkliga och dyra val

GP skriver om försvaret: “Svenska regeringen håller på att genomföra ett av de största inköpen till Försvarsmakten under modern tid. Till ett pris av 10 miljarder kronor kommer myndigheten att köpa in det amerikanska patriotsystemet. Ett välfungerande luftvärn hör till de viktigaste beståndsdelarna i en modern försvarsmakt. Dagens medelräckviddssystem, Hawk, bygger på mycket föråldrar teknologi och skulle inte göra mycket nytta idag.”

Välskrivet om valet i Turkiet

The Guardian är fortfarande helt i en egen divison när det gäller omvärldsanalys och perspektiv. I en briljant skriven ledare skriver man om valet i Turkiet: “The fireworks from the governing party buildings and the celebratory gunshots from the Erdoğan supporters seemed to mock the defeat of democrats and rub our faces in how stupid we were to believe in a leader again after so many disappointments”

Dagens Snackis: VM i fotboll. Överallt och hela tiden. Valrörelsen står på paus. Allting står på paus. Totalt fokus på världens vackraste sport. En del är förbannade och svär över alla “dumma män som bara tittar på fotboll och inte bryr sig om världen utanför” och en del försöker lågmält förklara att man kan älska VM i fotboll och samtidigt vara en medkännande och solidarisk medmänniska.