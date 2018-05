Ledarkollen: S-ras, rasistkort och ickesplittring

Marcus Birro grottar som vanligt ner sig i tidningarnas ledarsidor. Är snacket om Alliansens kollaps överdriven?

Har Centern splittrat Alliansen?

Är Alliansen i kris efter Centerns beslut att stödja regeringens hårt kritiserade förslag att låta ensamkommande få stanna trots tidigare avslag?

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson gick i går ut hårt på sin Facebook och fördömde både regeringens förslag och Centerpartiet för att stödja det. Under onsdagen kom dock flera indikationer på att både M och Kristersson tonade ner den interna kritiken.

Dagens Industri ser heller ingen splittring: ”Alliansen har en stor samsyn i den ekonomiska politiken och i integrationsfrågor, och de är oändligt mer överens än för 14 år sedan då alliansen bildades. I de ekonomiska motioner som de fyra lämnar in i dagarna finns ett stort gemensamt avsnitt. På en lång rad andra områden är de också ense. Centerns beslut att stödja den undermåliga propositionen om ensamkommande fäller inte denna samsyn vare sig före eller efter valet.”

S rasar ihop i Göteborg

Det är onekligen intressant att se hur ett av Socialdemokraternas starkaste fästen, Göteborg, faller samman. Jag är uppväxt i den staden. Jag älskar Göteborg av hela mitt hjärta.

Göteborg har levt under så kallade ”starka män” i decennier. Det har lett till att Göteborg plågats av vänskapskorruption och politisk stiltje och ökenvandring under många år. Nu sviker enligt opinionsundersökningarna göteborgarna Socialdemokraterna och paritet står alltjämt frågande till varför.

Jenny Sonesson skriver så här i GP: ”Socialdemokratins dominerande ställning, sedan över två decennier, i Göteborg är sannolikt snart historia. Ett nytt politiskt landskap håller på att skapas i rikets andra stad vilket speglar väljarströmningar på nationell nivå.”

”Så blev vi alla rasister”

Nyligen kom det en bok som heter ”Så blev vi alla rasister.” Den är skriven av två ledarskribenter, Ivar Arpi på SvD och Adam Cwejman på GP. Boken fick rejält med uppmärksamhet och toppar flera näthandlarnas försäljningslistor.

Det är en bok som försöker beskriva hur anti-rasismen använder sig av omvända rasistiska stereotyper.

Smålandspostens ledarsida har läst boken och skriver så här: ” Författarna driver tesen att antirasismrörelsen allt mer har börjat anta principer som tidigare har förknippats med rasism:En vit person antas på grund av själva sin vithet vara fjättrad vid fördomar och orättvisa privilegier som getts i arv från tidigare generationer. Företrädare för minoriteter separerar sig från vita just för att de är vita, och väljer självpåtagen separatism för att främja den egna minoritetens intressen – om det så handlar om idéforum där ”vita människors åsikter inte [är] välkomna” eller dejting baserat på hudfärg. Det är minst sagt häpnadsväckande, och oroande, att sådana tendenser har anammats av just antirasistiska organisationer och profiler. Det är en form av separatistisk rasidentitet som tidigare varit mer förekommande inom högerextrema kretsar, till exempel den så kallade identitära rörelsen.Att en bok som denna, som granskar just den svenska antirasismen, inte har kommit tidigare är därför förvånande. Men att den nu kommit är behövligt.”