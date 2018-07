Ledarkollen: Kaos i Storbritannien

Idag handlar det mycket om turbulensen runt Brexit i Storbritannien, om Socialdemokraterna och om de instängda barnen i Thailand.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Turbulent i England.

Det är minst sagt turbulent i Storbritannien just nu. Givetvis handlar det om Brexit.

DI skriver: “Allra bäst vore dock om brexitförespråkarna, som lovade smidigt utträde med hänvisning till italienska vinproducenters och franska ostmakares vilja att fortsätta exportera, erkände sitt misstag och gav brittiska folket chans att rösta igen.Att den nuvarande situationen är ohållbar borde nu stå utom tvivel.”

Socialdemokraterna-En trygghet i oroliga tider?

NSD ser en socialdemokratisk regering som en trygg garant när resten av Europa vacklar: “En otrygg omvärld är det allra starkaste argumentet för att vi i september måste välja en stabil regering, som inte bygger sina budgetar eller sitt regeringsunderlag på glädjekalkyler. Bara så kan vi förbereda oss väl för den turbulens som finns i omvärlden just nu, och bara så kan vi tala med en tydlig röst i internationella kristider. Och med den splittring som präglar den svenska borgerligheten just nu finns det bara ett enda trovärdigt regeringsalternativ – det som leds av Socialdemokraterna och av Stefan Löfven.”

Även ETC ser socialdemokratiskt hyckleri

Till och med ETC upptäcker socialdemokratiskt hyckleri och Andreas Gustavsson skriver så här idag: “Jag tillhör dem som alltid försvarat Margot Wallströms (S) intention att bedriva feministisk utrikespolitik. Borgerlig kritik har ofta varit raljant, grundlös och – faktiskt – inte så lite föraktfull mot hela idén om att jämställdhet är en avgörande faktor både för att undvika och lösa konflikter.Det här är en klok linje av Sverige att driva. Eller skulle vara. Problemet är ju bara att Sverige gång på gång rymmer från denna linje för att exportera vapen till länder som borde vara kategoriskt nixade på grund av att de är auktoritära och grovt kränker mänskliga rättigheter.”

Ser positivt på kaoset

Utsökta The Guardian väljer att se positivt på turbulens i den brittiska regeringen: ” I am feeling more optimistic than I have for some time that there will be an agreement with the EU on Brexit. The prime minister and a large majority of her cabinet are well aware of the serious and lasting damage that would be done to British industry – at a cost of tens of thousands of jobs – if we exited the European Union next March without agreement and without any transition period.”

Dagen Snackis: Räddningsaktionen i Thailand. Det vilar något heroiskt och nästan overkligt filmiskt över att det tar lång tid att få ut de instängda barnen i den där grottan. Lyckan man känner när man ser bilder på bleka men leende barn sätter en slags grundläggande solidaritet i rörelse, djupt inne i oss. Det ger hopp.