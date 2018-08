Ledarkollen: Har John Cleese rätt?

Dagens ledarkoll handlar om populism, om Brexit, om livsmedel, om klimatet och om John Cleese…

Populismen och Brexit

DI skriver initierat och bra om Brexit och populismens enkla svar på svåra frågor: “Britterna är inte vidare imponerade, varannan stöder nu en andra folkomröstning. Samtidigt har stödet för EU bland övriga medlemsländer nått högsta nivån sedan 1983. Marine Le Pen, ledaren för franska nationella fronten, som gick till val på att ta Frankrike ur unionen i fjol, konstaterade nyligen att ”det går att förbättra fransmännens villkor utan att lämna EU eller euron”. På frågan varför hon svängt, svarade Le Pen att hon ”lyssnat på folket”.Annorlunda låter det i Sverige, där Sverigedemokraterna fortsätter att förespråka svenskt utträde. Det gör de därför att frågan fortfarande är abstrakt nog för att göra plakatpolitik av.”

Livsmedelsförsörjning som samhällskritik

GP skriver om livsmedelsförsörjningen: ” I takt med att omvärlden upplevs som allt mer oviss höjs också röster från höger till vänster i Sverige för en större grad av självförsörjning. Vi känner oss mindre benägna att ta importmöjligheterna för givna. I dag är ett scenario där vi inte kan importera tillräckligt med mat avlägset, men samma sak kan sägas om ett scenario där invasionsförsvaret kommer till användning. Även vi som tycker det är viktigt med frihandel måste vara rustade för svåra tider. Livsmedelsförsörjning är samhällskritiskt.

Lösningen är alltid gemensam

ETC skriver om klimatförändringarna och kommande valrörelse: “Jag vet hur många kämpar med att ställa om i sina egna liv. Flyga mindre, sluta flyga helt och hållet. Äta mer vegetariskt. Byta till grön el. Köpa närodlat. Ett försök att förändra sig själv. Jag har stor respekt för alla som gör den ansträngningen.Men lösningen är till sist gemensam. Och den måste tvingas fram ur världens politiker – så uppenbart ovilliga att agera mot klimathotet, lika uppenbart underdåniga gentemot näringslivet.Om bara drygt en månad avgör vi vilken regering som ska leda Sverige under en absolut avgörande tid för vår möjlighet att överhuvudtaget kunna bromsa det som redan har börjat. Lägg en klimatpolitiskt medveten röst.”

John Cleese på ledarsidorna

Alldeles underbart blir det ju när The Guardian skriver en ledare om att John Cleese uttryckt viss bestörtning över att BBC inte visar Monty Python längre. Jag älskade både Cleese och The Guardian: “If we are to believe John Cleese, who has lately morphed into the classic old man yelling at a cloud, the reason that Monty Python hasn’t been shown on the BBC for nigh-on 20 years is that it’s “too funny”. The only explanation, he told a simpering Nick Robinson on the Today programme, is that “it might not contrast well with some of the comedy they’re doing now”

Dagen snackis:

Det finns de som hävdar att den rädsla många människor upplever inte är på riktigt. I stort sett alla som hävdar det bor inte själv i närheten av de områden där de som säger sig vara rädda lever. Detta kommer bli het avgörande i valet i höst. För att uttrycka det kort och koncist.