Ledarkollen: En självdestruktiv allians

Dagens ledarkoll handlar om en allians som avskyr sig själv, om Kina som ett av de största hoten någonsin, om återvinning och om det svenska politiska spelet.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

En allians som avskyr sig själv

Det här är så bisarrt, Dagens Industri skriver: En allians som avskyr sig själv: ”Måndagens händelse i riksdagens kammare var historisk. Talmannen lade fram ett förslag till statsminister, Ulf Kristersson, som inte tycks få tillräckligt med stöd för att bli vald. Anledningen är att två partier i samma politiska allians som Ulf Kristersson inte vill att han ska tillträda som statsminister.”

ANNONS

ANNONS

Kina ett sällan skådat hot

GP skriver konkret om hotet från Kina: ”Kina är i full färd med att införa ett ”socialt kreditsystem. Det kraftfullaste kontrollverktyg över medborgarna som mänskligheten skådat.”

The Guardian om återvinning

The Guardian skriver alltid några av de bästa ledarna i Europa: ”I decided not to throw away any of my plastic waste for a year when, in 2016, while out on a run, I stumbled across vast amounts of plastic entangled in washed-up seaweed. Shortly after, a query to my local council regarding plastic recycling garnered the response: ‘I’m afraid it’s not available where you live.’ But recycling is our way of doing good, right? Recycling is just a word, not a promise. It’s the tentative nod of approval that allows us to rationalise the everyday choices we make.”

Är Kristersson en mobbare?

Aftonbadet skriver att Ulf Kristersson beter sig som en mobbare: ”Så uppträder en buffel och en mobbare, men inte den som vill bli respekterad som ledare. När det kommer till kritan har den svenska högern bara en förväntan på de liberala mittenpartierna. Att de ska lyda. Det är i stort sett så långt ifrån Alliansens måtto om att alla ska bidra och alla ska tjäna man kan komma.”

Dagens snackis:

Den politiska cirkusen vrider upp politikerföraktet med en grad i timmen.