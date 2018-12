Ledarkollen: Last night in Sweden

Dagens ledarkoll handlar om situationen i Sverige, Brexit, populismens livsluft och så kulturelitens totala förfall.

Last night in Sweden

DI skriver om tillståndet i nationen: ”Samma natt kastade två svartklädda män in en handgranat i en restaurang på Avenyn i Göteborg. Ingen skadades men explosionen orsakade stor ödeläggelse. Ingen är gripen eller misstänkt för dådet. Natten till lördagen besköts ett flerfamiljshus vid Fridhemstorget i centrala Malmö. Ingen är gripen eller misstänkt för dådet.Samma natt utsattes en församlingslokal i Spånga norr om Stockholm för ett sprängattentat. Ingen är gripen eller misstänkt för dådet. Natten till söndagen utsattes två bostäder i Malmö för sprängattentat. En 18-årig man, troligen den ena gärningsmannen, påträffades i det ena huset med livshotande skador.Detta är last night in Sweden.”

Pest eller kolera för Storbritannien

DN skriver om Brexit: ”Theresa May har jobbat med ett enda projekt i nästan två år. Trots det går av allt att döma det utträdesavtal premiärministern har förhandlat fram med EU mot ett förödmjukande nederlag i det brittiska parlamentet på tisdag.”

Ny folkomröstning!

Borås Tidning skriver om Brexit: ”Det som nu ska äga rum i parlamentet i veckan är det som folkomröstningen om det brittiska medlemskapet i EU borde ha handlat om. Att inte hålla en ny är därför ett effektivt sätt att visa att de styrande hellre skjuter sig själva i foten än gör det som är bäst för landet.”

Populismens livsluft

The Guardian lyckas beskriva populisten i en enda mening: ”Populism preys on rose-tinted memories of past glories and distorts it into something ugly.”

Dagens Snackis:

Ingen av mina tiotusen krönikor om kulturelitens förakt för allt annat än sig själva kommer upp i nivå med det förakt som ledamot Horace Engdahl ger uttryck för.