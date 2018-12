Ledarkollen: Tiga är guld för S

Dagens ledarkoll handlar om digitaliseringen, om Brexit och om den politiska konsten att hålla tyst och vinna röster.

Den osynliga digitaliseringen

Dagens Industri skriver om digitaliseringen: ”Att 90 procent av landets invånare snart har tillgång till bredbandsfiber är inget som syns i landskapet. Digitaliseringens viktigaste infrastruktur är nedgrävd utmed dikesrenen.”

DN om Brexit och marknaden

DN skriver om Brexit ur ett ekonomiskt perspektiv: ”Nästa vecka faller sannolikt Theresa Mays Brexitavtal i underhuset. Men liksom under Greklandskrisen och efter Lehmans kollaps kan en marknadsreaktion inskärpa allvaret i kammaren.”

Håll tyst – vinn väljare

Borås Tidning skriver om det något märkliga att opinionen premierar politiker som inte gör något: ”Att Socialdemokraterna kan visa på en statistiskt säkerställd uppgång är heller inte så förvånande. Den handlar till stor del om förmågan att säga så lite som möjligt, låta andra ”käbbla”, för att citera partiordförandens favoritfras, och se till att hålla sig till det mandat som partiet har idag – att leda en övergångsregering.”

Den digitala utvecklingen

The Guardian skriver om den digitala utveckligen, hur framtiden både är här och ännu inte: ”Last week I was in Berlin, the city that increasingly stands as Europe’s tech capital (an honour the effects of Brexit look set to confirm). For two days the city’s south side was hosting Disrupt, one of an ongoing series of events organised by the technology industry news outlet TechCrunch. They take place in Europe and the US, offering a chance for startups to jostle for investment and attention, alongside interviews and discussions centred on where the world may be headed next.”

