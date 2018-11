Ledarkollen: Hon fick inte bryta ihop!

Dagens ledarkoll handlar om Kinberg Batras nya bok, om ”På spåret”, om låglönejobb, om att SD är värre än V och att ekonomiska svackor alltid drabbar de fattigaste hårdast.

Fler låglönejobb!

DI skriver att Sverige behöver fler låglönejobb: ”Uppfattningen att Sverige är ett högteknologiskt samhälle där personalintensiva låglöneyrken är bortrationaliserade blev obsolet under flyktingvågen hösten 2015. Vi behöver därför fortsätta stimulera den privata tjänstesektorn där trösklarna är låga. Sveriges höga skatter på arbete gör tjänsterna dyra, samtidigt som kostnadsläget bidrar till att hålla lönerna nere i de arbetsintensiva tjänstenäringarna. Lösningen är rut-avdrag riktade mot privatpersoner som betalar med skattade pengar.”

En krasch drabbar de fattigaste

The Guardian är och fortsätter att vara en favorit. I dag skriver tidningen: ”Dire warnings of a no-deal Brexit could be seen as helpful to first-time buyers. But a downturn would hurt those who can least afford it the most”.

”Vänstern är inte alls lika hemskt som SD”

Aftonbladet anser inte att SD och V är av samma skrot och korn: ”Annie Lööf och Jan Björklund har inte missat ett tillfälle att beskriva Vänsterpartiet som mer eller mindre lika extremt som Sverigedemokraterna. Det är så klart trams. Inte bara därför att partiets lojalitet med den – inte längre – reellt existerande socialismen tog slut för länge sedan. Det främsta skälet att se Vänsterpartiet som ett parti bland andra är att de under de senaste 25 åren – det är väl ungefär så länge några av partiledarna kunnat läsa – byggt en kultur av praktisk politisk påverkan för att förbättra vardagen för människor.”

Kinberg Batras bok

Borås Tidning har läst Anna Kinberg Batras nya bok: ”Mänsklighet präglar berättelsen om hennes tid i toppolitiken, som slutade en augustidag när hon tvingas kasta in handduken. Inte ens ett val fick hon prövas i – de mäktiga kommunalråden hade ju sagt sitt. Inledningen som beskriver dagen hon avgick, löprundan på morgonen, beslutet att inte berätta för fler än en ytterst begränsad skara och uppmaningen till kollegorna att ‘tala om något vanligt’ för att hon inte skulle bryta ihop på väg till pressträffen.”

Dagens Snackis:

Idag går tåget… På Spåret tuffar igång en ny säsong i SVT.

Älskar ”På spåret”.

Under hela min uppväxt satt jag varenda fredag (nåja, ett visst brott på den linjen under de där galna åren på nittiotalet) i soffan och tävlade för mig själv.

Det gick relativt bra.

En varmt sommardag 2009 ringer så redaktionen för programmet och undrar om jag vill vara med.

Det är så stort för en suporter att man knappt förstår det. Luuk och Lindström har precis tagit över programmet och jag får en viss suverän Johanna Koljonen vid min sida. Eller om det är tvärtom kanske. Hur som helst så går vi och vinner alltihop.

Storslaget.

På alla sätt.