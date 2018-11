Ledarkollen: Klimatet först!

Dagens ledarkoll handlar om välskrivna texter i The Guardian, om klimatet, språkpoliserna och om amerikansk liberalism. Och om vår tids ytlighet.

Otroligt välskrivet i The Guardian

Ingen tidning i hela världen skriver bättre ledare än The Guardian: ”Britain in 2018 has the feel of a Netflix drama approaching its season finale. It’s the Classic ‘how on earth does anyone get out of this one?’ kind of cliffhanger, with all of the key protagonists confronted by their nemesis. Despite the unpredictability inherent in one of Britain’s most severe peacetime political crises, there is one plotline guaranteed to feature when you next tune in. In every possible scenario the ascendant far right stands to profit.”

Varför är inte klimatet i fokus?

Borås Tidning skriver om klimatfrågan och rådande politisk situation: ”Klimatfrågan borde vara huvudfrågan för alla regeringar, och här finns en betydande samsyn mellan partierna. Motståndet finns på högersidan, och ju längre ut på högersidan man kommer, desto större ovilja att ta till sig forskarnas fakta. Redan i dag är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet ense om stora delar av klimat- och energipolitiken.”

Språkpoliserna har missat allt

DN skriver om språkpoliserna: ”De säger att de vill värna språket, men deras metod är alltså att håna vartenda litet fel folk gör, med ursinne slå ned på minsta misstag. Därmed förvandlar de språket till något exklusivt, en extremsport för experter; de berövar andra deras upptäckarlust och uttrycksglädje. Är det inte tragiskt att de förstått så otroligt lite av det de säger sig älska? De är vänner av ordning och de fördärvar allt.”

Liberalismen från USA

GP skriver om det politiska läget: ”Om Annie Lööf och Jan Björklund menar allvar med att bekämpa SD borde de våga ta till sig liberala tankar från andra sidan Atlanten. USA:s tidigare utrikesminister Clinton anser att Europas ledare måste minska flyktingmottagandet för att slå undan benen på högerpopulistiska partier.”

Dagens Snackis:

Vet inte om det är jag som börjar bli gammal, men jag orkar inte med ytligheten längre. Förr var Sverige ett land av diktare, av vemod och ord som band samman de långa avstånden. Nu handlar allting om schlager, yta, deckare, kändisar, stålar, kroppar och yta.