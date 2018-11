Ledarkollen: Kravaller i Paris

Dagens ledarkoll handlar om Liberalernas ekonomiska politik, om klimathotet, om Brexit och om kravallerna i Paris. Och om TV-licensen.

Vilken typ av ekonomisk politik driver L?

Dagens Industri undrar vilken typ av ekonomisk politik som Liberalerna egentligen driver: ”Senaste gången Liberalerna tänkte igenom sin ekonomiska politik, i budgetmotionen för 2018, var profilen tydligt högerliberal. Partiet satsade 12 miljarder kronor på höjd brytpunkt för statlig skatt, 6 miljarder på slopad värnskatt, 3,4 miljarder på jobbskatteavdrag och 700 miljoner på att bredda och fördjupa rut&rot.”

Klimathotet är på riktigt

The Guardian skriver om klimathotet: ”Earlier this year the government announced plans for a new northern forest. Under the auspices of the Woodland Trust, an area that stretches 120 miles from Hull to Liverpool will be planted with 50 million trees over the next 25 years. In March, the first trees were put in the ground on hills above Bolton, in Greater Manchester, by an “army of planters” composed of local community members, volunteers, funding bodies and MPs.”

Inget att fira

Borås Tidning skriver om söndagens ja till överenskommelsen gällande Brexit: ”Söndagens ja till Brexitöverenskommelsen är inget att fira. ‘Skilsmässan’ kommer att skada såväl EU som Storbritannien.”

Kravallerna i Paris

DN skriver om de omfattande protesterna i Paris nyligen: ”Lördagens stridsscener i Paris är de värsta hittills men knappast de sista. Missnöjet med Macron är stort, och det kommer från både höger och vänster. Presidentens reformpolitik svider i skinnet på fransmännen och resultaten låter ännu vänta på sig. Men det våldsamma uttryck protesterna tar sig är obehagligt och mycket illavarslande.”

Tv-licensen ska tas bort. I stället ska pengarna in via skatten. Makten har sina sätt.