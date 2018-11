Ledarkollen: Vart går liberalismen?

Dagens ledarkoll handlar bland annat om SD, om vilken väg liberalismen egentligen går, om den personliga hygienen och om populismen i vår tid.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Hur ska SD behandlas?

DI skriver om de sju partiernas lätt hysteriska förhållande till SD: ”Risken är att en ny decemberöverenskommelse eller dylikt kommer att uppfattas som ännu ett brott mot grundläggande demokratiska normer och förstärka populisternas poäng. Och med ökat stöd följer oundvikligen större legitimitet, vilket i längden gör det ännu svårare att stå emot.”

ANNONS

ANNONS

Vilken väg går liberalismen?

GP (själv oberoende liberal) skriver initierat om liberalismens utveckling i Sverige: ”Liberaler i Sverige står inför ett vägval. Men det är samma vägval som alltid. Valet mellan en borgerlig, och delvis konservativ, höger – och en statsindividualistisk, och delvis radikal, vänster.”

DN: Tvätta händerna!

DN hävdar på ledarplats att människor borde stanna hemma när de är sjuka. Dessutom tycks skribenten ha spanat att människor omkring henne inte sköter sin hygien tillräckligt bra: ”Därför vill jag nu be alla: Snälla, tvätta händerna! Håll er hemma när ni är sjuka! Var inte pestråttor!”

Populismen i vår tid

En av världens bästa ledarsidor, The Guardian, skriver om populismens roll i vår tid: ”Populism” as a term was rarely used in the 20th century; it was limited to US historians describing, in highly specific terms, the original agrarian populists of the mid-19th century. Latin American social scientists (often Marxists) focused it primarily on the Peronists in Argentina. I only started to really engage with the term in the mid-1990s, while researching my dissertation on what was then still predominantly called “rightwing extremism”.”

Dagens Snackis:

Mörkret. Som en hammare. Det blir egentligen aldrig riktigt ljust, men grått, skumt, blåsigt, dovt. Sedan drar mörkret in tidigt på eftermiddagen och sänker ner allt i ett svart hav.