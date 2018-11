Ledarkollen: System i förändring

Dagens ledarkoll handlar om bostadsmarknaden, om ett transportsystem i förändring, om Brexit och om nya sjuksystemet.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Bostadsmarknaden i Stockholm

DI skriver om bostadsmarknaden i Stockholm och stadens nya styre: ”Det blågröna styret vill minska segregationen och skapa tryggare bostadsområden genom att erbjuda fler boende i ytterområden att köpa sina lägenheter, exempelvis i Rinkeby och Järvafältet. Det är inte någon extremideologi som ligger bakom detta utan realpolitik. Det är ekonomiskt fördelaktigt att äga sin bostad jämfört med att hyra. Månadskostnaden är över tid lägre än för nyare hyreslägenheter och det är ett bra sparande med relativt låg risk.”

ANNONS

ANNONS

Ett transportsystem i förändring

GP skriver om självkörande bilar: ”Redan nu kan man se att elektrifierade och självkörande fordon har potential att förändra transportsystemet rejält. En första konsekvens är att priset på taxiresor, samåkning med bil och förarlösa hyrbilar minskar kraftigt”.

The Guardian om Brexit

Brittiskt perspektiv på Brexit hittar man bäst på The Guardian. Tidningen skriver: ”Any Brexit model would be flawed, but May’s deal has bespoke horrors, tailored to the prime minister’s hybrid taste: she is an economic remainer and a cultural leaver.”

Tuff sjukförsäkring ingen framgång

Aftonbladet skriver om Försäkringskassan och sjuktalen: ”I början av november presenterade Försäkringskassan – denna så utskällda myndighet – en rapport som visade att 7 av 10 som får avslag på sin sjukförsäkringsansökan faktiskt går tillbaka till arbetsmarknaden. Så bröt klang- och jubelfest ut. SVT rapporterade att “sjuktalen vänt”. Direktörerna på Svenskt Näringsliv var jätteglada över att människor inte fastnar i långa sjukskrivningar. Den liberala ledarsidan i Expressen tyckte att Försäkringskassans hårdare regelverk – med tidsgränser för hur länge man får vara sjuk – visat sig fungera utmärkt och att avslag ändå ofta är befogade.Men stämmer det verkligen att den nya tuffa sjukförsäkringen visat sig vara en framgång? Knappast.”

Dagens Snackis:

Hur skriver man ett nytt kontrakt med människorna, med tillvaron, med världen som den är? Ibland känns det som alla där kontrakten är brutna. Det är tufft.