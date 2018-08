Ledarkollen: Över 80 bilbränder i Göteborg inatt

Ledarkollen handlar idag om ungdomars drömmar, om burkaförbudet, om Pride, Turkiet och om organiserade bilbränder i förorterna.

Dagens ungdom drömmer om att bli rika

DI skriver om näringslivets plats i det politiska samtalet: ”Förr drömde duktiga ungdomar om att bli ingenjörer och civilekonomer och avancera i stora organisationer. Numera drömmer de om att starta företag och bli rika, för att sedan göra en insats för samhället, som lärare till exempel. eller en regions utvecklingskraft och stryktålighet finns inget viktigare än mångfald, drömmar och kreativitet.”

För eller emot förbud mot extrema klädesplagg

ETC ger inte mycket för det danska förbudet mot klädesplagg som täcker ansiktet: ”De som förespråkar förbud mot olika klädesplagg brukar hävda att det handlar om kvinnors rätt till frihet. Men också att förbud mot extrema klädesplagg skulle försvåra utvecklingen av religiös fanatism och därmed terrorism. Den upplevda marginaliseringen underlättar i sin tur för rekryterarare att få med sig folk till terrorsekten IS.”

Ta Pride till förorterna

GP vrider och vänder på de flesta begrepp, denna gång Pride och bekvämligheten:” Varför kan inte prideparaden våga paja det identitetspolitiska partyt, lämna stadskärnornas ideologiska comfort zones och med parollen om allas lika värde tåga in i verklighetens fientliga territorier? Där kommer dock invånarna knappast att lovebomba Mark Levengood eller fylla hans egobatterier.”

Situationen i Turkiet

The Guardian skriver om Turkiet: ”Turkey’s many troubles have wide geopolitical and strategic ramifications. The country is, as ever, awkwardly positioned between two ostensibly friendly but imperious powers: the US and Russia. Since taking national office in 2003, Erdoğan has tried to play them off against each other, with mixed success.”

Dagens Snackis: Bilden av Sverige. Fortfarande den centrala punkten i årets valrörelse. I natt brändes över 80 bilar i Göteborgs förorter. Polisen tror att bränderna var samordnade och planerade. Under tiden anstränger sig den välbärgade medelklassen i innerstaden för att negligera och undergräva den rädsla som människor känner. Som skrivet… Vilket Sverige är det vi lever i?