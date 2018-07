Ledarkollen: Är ensamheten politisk?

Idag handlar ledarkollen om Nato, EU, företagens lönepolitik, om ensamheten kan vara politisk och om ett litet land i VM-final.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Nato i Europa

En reflektion om årets valrörelse är att allting handlar om Sverige. Det är få utblickar, rätt lite insikt om världens påverkan. Till och med miljöfrågan kommer att handla om elcyklar och bredare cykelvägar. Det är som om vi bara orkar med oss själva.

ANNONS

ANNONS

DI skriver i alla fall om Nato och dess roll i Europa: “Donald Trump åt frukost med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Bryssel på onsdagsmorgonen. Stämningen var en smula tillknäppt. Presidenten ondgjorde sig över Tyskland, som han tycker skor sig på USA och samtidigt svansar för Vladimir Putin.”

EU är rädda för att Brexit ska spridas

GP skriver om Brexit och EU:s syn på saken: “EU-företrädare gör vad de kan för att försvåra utträdet. Under inga omständigheter vill de att Brexit ska gynna Storbritannien och därmed uppmuntra fler länder att välja samma väg. Det vi ser är därför inte normala förhandlingar mellan två parter som söker ömsesidig nytta, utan en förhandling där den ena parten vill göra den andra parten till förlorare.”

Är ensamheten politisk?

Dagens Nyheter lyfter idag en otroligt viktig och spännande sak. Vårt själsliv, vår ensamhet och huruvida den är en fråga för politiker eller inte: “Livets förgänglighet. Själens obotliga ensamhet. De existentiella frågorna har följt människan genom seklerna. Men medan andra frågor och behov ofta anses vara en del av politikens ansvarsområde brukar själen och ensamheten hänvisas till den privata sfären.”

Varför betalar inte företagen mer i lön?

The Guardian har ett slagkraftigt sätt att formulera sig på ledarplats.

Nu om arbetsmarknaden och ekonomi: “The textbook solution to the labour shortage problem – paying workers more – rarely merits more than a line or two, if it’s mentioned at all. So unwilling are business leaders to talk about or consider this obvious answer that Neel Kashkari, the president of the Minneapolis Federal Reserve Bank, scolded them last year: “If you’re not raising wages, then it just sounds like whining.”

Dagens Snackis: Bara två matcher kvar av VM nu, bronsmatchen och finalen. Den första är endast viktig om något av de lagen aldrig varit där förut. Det är finalen som räknas. Frankrike är en favorit som höll. Kroatien är där för första gången. Ett land med drygt 4 miljoner invånare. På deras spelarbuss står skrivet: “Ett litet land med ett stort hjärta.” Svårt att inte gilla Kroatien.