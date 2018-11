Ledarkollen: Ställ krav på köparna

Dagens ledarkoll handlar om bostadsmarknaden, om Ulf Kristersson, om pressen på Centerpartiet och om 50-års firandet av The Beatles ”The White Album.”

DI: ”Köparna måste ställa högre krav.”

DI skriver om en bostadsmarknad i förändring: ”En annan viktig punkt är att i de fall förskottsgarantier finns (återbetalt förskott om projektet inte blir av), ska de utgöras av en försäkring eller bankgaranti, inte bostadsbolagets egna medel. Köparna måste börja ställa högre krav när de ingår avtal.”

För tidigt för Kristersson

Förtidigt eller för sent? Cirkusen som heter svensk politik rullar vidare. Borås Tidning skriver: ”Nästa vecka får riksdagen chansen att ta ställning till Ulf Kristersson som talmannens statsministerkandidat. Men det valet kommer alldeles för tidigt. Det råder stora oklarheter som först måste redas ut, om var Moderaterna egentligen står i förhållande till Sverigedemokraterna.”

Tyck på Centern från alla håll

Aftonbladet undrar om Centern pallar trycket från Moderaterna och ökar därmed ännu mer trycket mot partiet. Tidningen skriver: ”Under valrörelsen sa Annie Lööf och Jan Björklund att en röst på dem var en röst mot att ge SD inflytande. Nu får vi se om det var sant. Klarar Centern och Liberalerna trycket från de krafter som vill se ett blåbrunt regeringsunderlag? Det kommer att bli tufft.”

The Beatles håller ännu

Dagens uppmaning kräver att du omedelbart går in på The Guardian via denna länk och läser om The Beatles så kallade vita album från 1968: ”The Beatles’ epic creation reflected the political darkness and disquiet of the time, which gives it surprising resonance today”.

Dagens Snackis:

Människors obarmhärtiga trötthet på det politiska spelet hotar att fullständig urholka alla demokratiska grunder.