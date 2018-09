Ledarkollen: En lättnadens (s)uck

Dagens ledarkoll handlar om att det är tio år sedan finanskrisen, om att Greider är nöjd, om att försvaret bör prioriteras och om att ett parti som gjort sin sämsta val någonsin trots allt är nöjda…

Tio år sedan finanskrisen

The Guardian skriver om att det är tio år sedan den stora, globala finanskrisen ägde rum: ”The collapse of Lehman Brothers on 15 September 2008 unleashed the worst global downturn since the Great Depression of 1929. And it was almost entirely unanticipated. Ten years on is a good time to ask what governments, policymakers, and economists might learn from this catastrophe – how to prevent future ones, and how to overcome them if they happen. Of these two, prevention is far better than cure. Once a downturn gathers momentum, the scale of intervention needed to reverse it becomes frighteningly large. Budget deficits balloon, public debts soar, governments take over banks – all conjuring up visions of looming state bankruptcy, or worse, state control over the economy. So the most important question is: how can these catastrophes be prevented?”

Prioritera försvaret

DN skriver om det osäkra omvärldsläget i förhållande till utgången i det svenska valet: ”Nästa svenska statsminister måste prioritera försvaret, fördjupa EU-engagemanget och stärka banden till Nato och USA. Det utesluter Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som regeringsunderlag.”

Göran Greider är i alla fall nöjd

En av kollens personliga favoriter, den alltid bångstyrigt buttre Göran Greider är sig lik: ”Jag hade tre mycket blygsamma förhoppningar inför söndagens valnatt. För det första: att Socialdemokraterna förblir det största partiet; för det andra: att det rödgröna blocket blir större än Alliansen och, för det tredje: att SD får ett resultat som gör partiets väljare så besvikna att de tappar lite av gnistan. Och när nattens timmar till slut rullade undan så drog det trots allt åt det håll jag hade hoppats på, även om inget som helst mirakel inträffade (och alla röster i skrivande stund inte är räknade).”

En lättnadens (s)uck

Aftonbladet skriver om Socialdemokraternas valresultat ”Det spelar nog ingen roll hur många gånger det påpekas att Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta val på över hundra år. Partiet måste ändå betrakta resultatet i söndags som en lättnad. De flesta befarade ett betydligt värre utfall. Förståsigpåare och opinionsundersökningar hade helt missat spurten som gjorde att partiet till slut fick 28,4 procent av väljarnas röster.”

Vem tar vem i det politiska spelet? Sverige är ett märkligt land. Den folkliga vreden förvandlades till ett instrument av ingenting. I fyra år till kommer allt se ut ungefär som som det gjort de senaste fyra åren.