Ledarkollen: Socialdemokratins lögner

Dagens ledarkoll handlar bland annat om sossarnas lögner, om plakat-politik, om moderater och kristdemokrater, om miljön och om boken som förlorare.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Socialdemokratins lögner

DI skriver om Socialdemokratiska partiets lögner under valrörelsen: ”Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad inledde valåret med ett brev till partiets medlemmar. Där radar hon upp grova lögner om motståndaren, bland annat att ‘M tillsammans med SD vill lagstifta om sänkta löner för invandrare’. Den uppmärksammade desinformationsskandal som avslöjats i Sävsjö, där S-företrädare på Facebook delat lögner om moderat politik för arabisktalande väljare, går ett steg längre. M påstås bland annat vilja dra in all ekonomisk hjälp för nyanlända, höja skatter för invandrare, samt ta barn från föräldrar och uppfostra dem enligt svenska traditioner.”

Plakat-politik

ETC skriver ledare som man målar plakat inför en demonstration: ”Det här är ett rop på hjälp. Till alla tidningar som fortfarande aldrig skriver och rapporterar om klimatet trots att ni sa att klimatet var ‘vår tids ödesfråga’ när skogarna brann i somras. Till er som aldrig behandlat krisen som en kris. Till alla influencers som står upp för allting utom klimatet och miljön. Till alla politiska partier som låtsas att ni tar klimatfrågan på allvar. Till alla politiker som hånar oss på sociala medier och hänger ut mig i drev där jag bland mycket annat kallas utvecklingsstörd, horunge och terrorist. Till alla ni som varje dag väljer att titta bort för att ni verkar vara mer rädda för omställningen som ska förhindra en klimatkatastrof än själva klimatkatastrofen i sig. Er tystnad är nästan värst av allt. Alla kommande generationers framtid hänger på er.”

Expressen: ”Hellre M än KD.”

Expressen går hårt åt KD: ”Alla mammor ska få 800 kronor efter förlossningen, lovade KD plötsligt, fem dagar före valet. Det säger så mycket om detta ansvarslösa lilla parti. Ebba Busch Thor motiverar sin ‘mamma-rehab-check’ med att förlossningsskador är en kvinnosjukdom. Med 800 på fickan ska nyblivna mammor kunna ‘gå till en fysioterapeut eller en personlig tränare’. Ursäkta? Förlossningsskador motverkas genom att förlossnings- och mödravård får adekvata resurser och utvecklar som kompetens: ett ambitiöst och långsiktigt arbete. Drabbade kvinnor har naturligtvis rätt till bästa möjliga eftervård och rehabilitering. Problemet löses inte av att alla mammor får en slant för att pipa i väg en enstaka gång till en PT. Förslaget är ren slöspopulism. Men det kommer från ett parti med hög svansföring som lovar att ‘återupprätta välfärdslöftet’ ”.

Vad är egentligen bäst för klimatet?

The Guardian skriver om miljön och vad som är bäst att göra för klimatet: ”The problem is not just plastic: it is mass disposability. Or, to put it another way, the problem is pursuing, on the one planet known to harbour life, a four-planet lifestyle. Regardless of what we consume, the sheer volume of consumption is overwhelming the Earth’s living systems.”

Dagens snackis:

Litteraturens förfall. På många sätt känns böcker som nutidens allra största förlorare. Författare, kulturarbetare och kulturjournalister får delvis skylla sig själva. De har irrat sig vilse i sin egen navelgång. Men människors oförmåga och ovilja att ge sig i kast med andliga utmaningar är rätt sorglig att behöva uppleva.