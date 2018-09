Ledarkollen: ”Diskutera kostnaderna för LSS”

Dagens ledarkoll handlar om LSS, krigsveteraner som varnar för nationalismen, en ”brun filt” som sägs ligga över valrörelsen och aktivistens ständiga sorg…

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Våga diskutera kostnaden för LSS

Dagens Industri menar att kostnaderna för LSS måste kunna diskuteras: ”Totalt kostar LSS, kommunala och statliga insatser, inklusive särskilt boende, nu runt 70 miljarder kronor, varav assistansen står för knappt hälften. Anna Dahlberg skriver på Expressens ledarsida att LSS är den nya migrationsfrågan, den som ingen vill låtsas om. Låt oss hoppas att hon får fel.”

Krigsveteraner varnar för nationalism

DN publicerar ett upprop där ett stort antal krigsveteraner varnar för nationalismen. Därför skriver man även om saken på ledarplats: ”Därför finns det all anledning att lyssna på de svenska krigsveteranerna. Över 460 kvinnor och män som alla tjänstgjort i konfliktzoner runt om i världen, har undertecknat en debattartikel i Dagens Nyheter där de varnar för konsekvenserna av att leka med nationalismens tändsticksaskar: ”Vi har sett att det börjar med små grupper av nationalistiska extremister, men att det kan sluta med Srebrenica och fullskaligt inbördeskrig”.”

Är migrationen en ”brunfilt över valrörelsen”?

Det här är intressant. En högt uppsatt riksdagskvinna för S skriver att en viss fråga ligger ”som en brun filt” över valrörelsen. Hon vill ha en annan debatt. Inte en antydan till självrannsakan om VARFÖR filten ligger där. Det är så här man förlorar val: ”Stefan Löfven har upphöjt valet till en folkomröstning om välfärd. Den socialdemokratiska valretoriken ställer välfärd mot skattesänkningar. Även om frågan om migration fortfarande ligger som en brun filt över valrörelsen är en ideologisk debatt om gemensamma resurser befriande. Jag lapar i mig höger/vänster-konflikten likt en törstig hund som äntligen serveras en skål vatten.”

Aktivistens sorg

The Guardian skriver om engagemang och aktivism: ”Leftwing people are always sad because they mind dreadfully about their causes, and the causes are always going so badly.” So said the Nancy Mitford heroine who fell in love with a communist, and there is an awful ring of truth to her words. That sadness has started to seem relentless lately.”

Dagens snackis:

Är det bara jag som hunnit tröttna på alla debatter? Och jag älskar ända politik. SVT:s Duellen kan ha varit det sämsta jag sett i politisk teve någonsin.