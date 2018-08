Ledarkollen: ”Vänsterliberal smörja”?

Dagens ledarkoll handlar om att alla vill sänka skatterna, om vart Ulf Kristersson tagit vägen, om finanskrisen för tio år sedan och om en viss partiledares ilska i direktsänd radio.

Alla sänker skatterna

DI skriver om ett relativt nytt fenomen (det finns flera sådana) i årets valrörelse: ”När valdebatten riktar in sig på en vänster–höger-dimension handlar det ofta om skatter. Och man kan lätt få intrycket av att vänstern bara vill höja skatter och att högern vill tvärtom. Men om man granskar partiernas politik och genomförda åtgärder på skatteområdet blir bilden en helt annan. Alla sänker skatterna.”

Var är Ulf Kristersson?

Expressen efterlyser Moderaterna i valrörelsen: ”Det borde vara en valrörelse som gynnar Moderaterna. Frågor som lag och ordning och invandring står högt på dagordningen på ett sätt som de aldrig gjort tidigare. Moderaterna har dessutom en ny och populär partiledare, Ulf Kristersson. Som statsministerkandidat åtnjuter han större förtroende än den sittande. Ändå går det motigt för Moderaterna. Enligt den senaste Sifomätningen har M parkerat på 18,3 procent, strax efter SD. Det nästan uträknade KD har rusat upp till 6,1 procent. Medan Ebba Busch Thor tar varje chans att synas och väcka debatt verkar Kristersson ha gått och gömt sig.”

Public Service behövs

Gefle-Dagblad skriver om Jimmie Åkessons ilska i en intervju i SRP3: ”Det finns goda skäl att säkerställa framtiden för public service, men det finns såklart också mycket att diskutera. Kraven på att skippa kostsamma underhållningssatsningar – som feta hundar och melodifestivalen – är fullt rimliga. SVT har stundtals väl vidlyftiga tolkningar av sitt ”breda innehållsuppdrag”.”

Tio år efter finanskrisen

Ibland räcker det med två korta meningar, som när The Guardian skriver om vad som egentligen hänt efter finanskrisen för tio år sedan: ”Capitalism’s near-death experience with the banking crisis was a golden opportunity for progressives. But they blew it.”

Dagen snackis:

”Vänsterliberal smörja” sade Jimmie Åkesson om SRP3 i direktsändning i…SRP3. Helt okej att ha den åsikten efter att på sedvanligt sätt blivit hånad i en sketch, denna gång för sin vikt och sitt spelmissbruk. Att ständigt spela med i vulgariteter kring sin person är ett gissel. Sätt ner foten. Vägra spela det mediala spelet. Fine.

När han däremot öser vidare om att han skulle vilja stänga ner kanalen om han varit chef blir det ur ett demokratiskt hänseende givetvis MYCKET mer bekymmersamt.

Jag har själv arbetat på P3 mellan 1995-2004. Jag ska en dag sätta mig och skriva en bok om de åren. Men det är en helt annan snackis.