Ledarkollen: Poetiskt om populism

Idag handlar ledarkollen om att alla känner någon som röstar på SD, att demokratin är som bäst om det finns många politiker, om att högern bekämpar välfärden och så poesi om populism…

Alla känner någon som röstar på SD

De skribenter som 2014 skrev om detta, som hade örat mot marken och faktiskt skrev om en opinionsmässig rörelse i Sverige, blev jagade, avskydda, förtalade och avskedade. Man sköt budbäraren helt enkelt. Idag skriver DI så här om situationen: ”Den som rest i landet under sommaren kan ta på stämningsförändringen. 2014 hörde få någon som i förväg sa att de skulle rösta på Sverigedemokraterna. Inför detta valet hör alla det. Nästan hela befolkningen har vänner, grannar, kolleger, anställda eller familjemedlemmar som säger att de ska eller kanske ska rösta på SD.”

Den demokratiska klyftan växer

ETC skriver om att demokratin hotas om det blir färre politiker: ”Den demokratiska klyftan växer. De som finns i politiken är de välutbildade och välbetalda. De andra gruppernas inflytande minskar. Det visar inte minst den demokratiutredning som lämnades till regeringen för två år sedan. De demokratiskt aktiva och de demokratiskt passiva, som utredningen kallar dem, bor i olika bostadsområden, går i olika skolor och utövar sina fritidsintressen på olika platser.”

Högern bekämpar välfärdssamhället

Man gillar ju tidningar som tydligt vågar ta ställning på ledarplats. NSD skriver idag: ”Det är välfärdssamhället som gjort det möjligt för mig och andra att forma vår egen framtid. Det välfärdssamhälle som socialdemokratin byggt upp och högern alltid försökt bekämpa. Ibland öppet, ibland genom att låta som sossar men samtidigt sänka skatten för de rikaste på bekostnad av skola och trygghet.”

Poetisk om populism

The Guardian är på en egen nivå när det gäller vad man väljer att skriva om, och hur man skriver det. Idag om populism och dess ledare. Det här är nästan som poesi: ”The best populist leaders are those who manage to appeal to stirring themes of nationalism and fears of persecution without doing it so explicitly that their tricks are revealed. A good populist instils just the right amount of national righteousness without revealing the ugliness that lies at its heart.”

Dagen Snackis:

Idag om två veckor kommer vi vakna upp till ett förändrat svenskt politiskt landskap. De som kommer bli mest överraskade är de som försökt leva sina liv så långt ifrån vanligt folks förutsättningar som möjligt.