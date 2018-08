Ledarkollen: Trumps krig mot sanningen

Ledarkollen handlar i dag om valrörelsen, om Vänsterns elefant i rummet, om klimatet, om att göra politik av tragedier och om Donald Trumps krig mot sanningen.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Elefant i rum

DI skriver om valrörelsen: ”Elefanten i rummet, sa Jonas Sjöstedt om den ökade ojämlikheten i partiledardebatten häromkvällen (Di/Expressen-tv). Att vänsterledaren tycker att inkomstklyftorna i Sverige är för stora är i och för sig ingen överraskning. Det skulle han säkert ha tyckt även i början av 1970-talet, när de var som minst.”

Klimatkollaps

ETC skriver om klimatkollapsen: ”Inträffade ‘tipping point’ i år? Ingen vet. Kanske har vi några år till på oss att drastiskt minska utsläppen. Kanske vi bara har tid att ställa om till ett liv i en ständig naturkatastrof. Världens rikaste promille gör ju det senare. Från USA läser jag reportage om våra allra rikaste som bygger de där flyktpalatsen på olika ställen som de hoppas ska klara de stora upploppen efter klimatkollapsen.”

Donald Trumps krig mot sanningen

DN skriver om Donald Trump och hans krig mot sanning, ett krig som DN menar presidenten aldrig kan vinna: ”Folkfiende. President Donald Trump använde termen för att beskriva de amerikanska medierna första gången någon månad efter att han tagit plats i Vita huset. Under sommaren har han upprepat det igen och igen. Donald Trumps attacker mot de fria medierna är hårresande. De måste fortsätta att protestera och, framför allt, att göra sitt jobb.”

Skamlöst göra politik av tragedin i Italien

The Guardian skriver som vanligt överlägset bäst, denna gång om italienska politiker som gör politk av tragedin i Genua: ”After the Genoa bridge collapse left dozens dead, Italy’s far-right deputy prime minister, Matteo Salvini, lashed out at the EU. “If EU budget constraints prevent us from making Italy’s infrastructure safe, we will change that,” he tweeted. Europhobes of all stripes like to cast themselves as the newly insurgent, a rising anti-elite tide; but in many ways, they’re old school. They offer no solutions and their cynicism is blatant.”

