Ledarkollen: Ryms miljöfrågorna i valrörelsen?

Socialdemokraterna misstror privat ägande

DI skriver om socialdemokratin och valet. ”Socialdemokraterna har alltid misstrott privat ägande och stärktes under sitt långa maktinnehav i synen att företag går att styra och ställa med, för att rädda jobb, fixa lokaliseringar och mycket annat.”

De små partiernas förbannelse

DN skriver om Miljöpartiets politiska hemvist: ”I ett politiskt landskap där allt som varit fast tycks på väg att förflyktigas, där blocken spricker, ett tidigare marginalparti förvandlas till maktparti och de tidigare maktpartierna tvingas ta risken att marginaliseras på allvar, är det ett överlevnadsvillkor att vara någorlunda stadigt förankrad i sin egen historia och sin egen ideologiska grund.”

Valrörelsen och miljön

Dagens Nyheter skriver om valet och miljön: ”På tisdagen presenterade alliansledarna ett ”paket med samlade reformer” för att minska utsläppen och förbättra miljön. Det låter pampigare än vad det är. I själva verket för paketet – tre luftigt redigerade A4-sidor med förslag – tankarna till en servettskiss. Det kortfattade formatet hade inte varit något problem om förslagen i sig varit kraftfulla. Men tyvärr ger alliansen få skarpa löften. I stället är texten full av till intet förpliktigande snömos. Alliansen vill ”möjliggöra”, ”utveckla”, ”förbättra” och ta ”ledartröjan”.

Lyssna till de svårt sjuka

The Guardian skriver om de svårt sjuka och berör även frågan om dödshjälp: ”The supreme court judgment has caused alarm among people with disabilities and long-term medical conditions, who see themselves as vulnerable to misperceptions of what their quality of life entails; and among people who view artificial feeding and hydration as basic care rather than “treatment”. These personal, philosophical or spiritual values should not be ignored. After all, the medical and legal professions serve not only individual patients but also underpin the public’s sense of safety, security and freedom from harm.”

Dagen Snackis: Bron i Genua har skapat stor förstämning i hela Europa. Som halvitalienare kommer sorgen och ilskan väldigt nära. Alla tankar och böner går till de drabbade och deras anhöriga.