Ledarkollen: Algoritmernas tyranni

Idag handlar ledarkollen om algoritmernas tyranni, om vilket parti som bäst kan leda Sverige i ekonomisk kris, om Norrland och krisen i brittisk skola. Och så lite valrörelse…

Algoritmernas tyranni

DI skriver om finansvärldens likriktning: ”Algoritmernas tyranni? Debatten om Facebook och andra sociala medier böljar vidare. Riggade valresultat, desinformation och populism. Problemen är allvarliga och lätta att förstå. Men i det tysta, i en annan del av verkligheten, pågår en potentiellt lika explosiv digitalisering, nämligen på finansmarknaden. Den borde diskuteras mycket mer. ”

Vilket parti kan hantera en ekonomisk kris?

DN kastar sig in i valrörelsen med sin ledare om att vissa partier inte är lämpliga att ansvara för den nationella ekonomin: ”En röst på Sverigedemokraterna kan för många kännas som en rimlig protest mot ett etablissemang och en samtid man retar sig på och vill ge en käftsmäll på valnatten. Men hur många av dessa väljare tror egentligen att Jimmie Åkesson är bäst på att hantera nästa ekonomiska kris?Även Vänsterpartiet stiger i opinionsmätningarna. De har en antikapitalistisk agenda, där kritiken mot vinst i välfärdsföretag bara är ett första steg. I kulturella vänsterkretsar har till och med planekonomi dammats av som ideal. Sådana teoretiska drömmar kan man unna sig i en uttråkat välbärgad tillvaro i ett rikt land i högkonjunktur. Men i en ekonomisk krissituation ger de ett politiskt mandat för ingrepp i den fria ekonomin som kan bli direkt farliga.”

Näringslivsministern älskar Norrland

Norrländska NSD kör sin egen lokalpatriotiska valkampanj: ”Med Damberg som näringsminister och Stefan Löfven som statsminister har politiken emellertid fått en ny inriktning.Nu investeras det i välfärdssystem, offentlig service och infrastruktur i hela landet, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och privat företagande i fler regioner.När det gäller norra Sverige har Damberg dessutom visat ett stort personligt intresse.Under mandatperioden har han besökt en lång rad företag och kommuner i norr. Gång på gång har den socialdemokratiske näringsministern markerat vikten av investeringar i Norrbotniabanan, Norrlandsfonden och annat som skapar bättre förutsättningar för näringslivet i norr.”

Brittisk skolkris

The Guardian skriver om skolkrisen i England: ”Expert organisations and individuals are already considering ways to unpick the semi-privatisation of our schools. These include: opening up currently unaccountable academy trusts to parents, staff and local communities; shifting contracts currently held with the secretary of state to local authorities; and designing a bespoke mechanism by which schools could rejoin the local education authority.”

