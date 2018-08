Ledarkollen: Varmt välkommen, Valrörelsen!

Dagens ledarkoll handlar om ekonomi, folkbildning, valrörelsen och det obegripliga i att hylla diktaturer på Pride.

Enkel ekonomi inte alltid bra ekonomi

ETC skriver om den så kallade plattformsekonomin:”Skälet till att plattformsekonomin är så populär bland kunder är dock inte bara att det är billigt – det är att apparna är smarta och bra att använda. Men att kunna få ett fast pris, att kunna se var bilen befinner sig, att pengarnas dras från kontot automatiskt behöver ju inte innebära utnyttjande. Det är inte appen som är problemet – det är att den ägs av en kapitalist som använder den för att själv ta profiten. Säg att appen ägdes av taxiförarna själva eller av staten. Lika bekvämt för kunder och samtidigt bättre för förarna.”

Politikernas tunna löften

Långsamt har valrörelsen börjat ticka in. GP skriver: ”Som väntat under ett valår har politikerna kommit med utspel efter utspel där de utlovar guld och gröna skogar så länge du röstar på just dem. Socialdemokraterna har gått ut med att de vill ha 14 000 fler anställda i vården inom några år. Centerpartiets ekonomiska talesperson har sagt att de vill drastiskt sänka skattekvoten ned till OECD:s genomsnittliga nivå. Vänsterpartiet menar att sex timmars arbetsdag är ”framtiden”. ”

Folkbildning i demokrati

DN kör en slags valrörelse i UR-tempo: ”Vad står egentligen på spel i valet 2018? Självfallet vem som ska leda landet. I krislägen och vid svåra avvägningar är det avgörande att statsministern har de rätta kvaliteterna. Även i det dagliga politiska hantverket spelar enskilda personer stor roll.Den stundande valrörelsen kommer förmodligen också att handla främst om vem som tar vem, och det politiska innehållet riskerar tyvärr att hamna i skymundan. Men de som träder in i Rosenbad – efter förmodat svåra regeringsförhandlingar – måste förhålla sig till grundläggande förhållanden i samhället. Ytterst handlar valet om hur de ska förädlas under de kommande fyra åren.”

Stökig Brexit

The Guardian skriver om britternas beslut att rösta landet ut ur EU. I mars 2019 ska allt vara klart med utträdet: ”March 2019, then, could well mark a watershed point in a drawn-out disaster. But so, in a different way, could somehow nullifying the result of the referendum and staying put. It would be comforting to think that what George Orwell called “the gentleness of the English civilisation” would mean that an overturning of 2016’s outcome would be grudgingly swallowed by the vast majority of leave voters, but I would not be so sure. Ukip is back in the polls, and has newly strengthened links to the far right.”

Dagens Snackis: Kommunismen mördade runt 100 miljoner människor. Manliga homosexuella som blev påkomna skickades till arbetsläger. Respekten för oliktänkande var obefintlig. Ändå väljer en kvinnlig artist att uppträda i en tröja med STOR kommunistisk symbol. Under ett framträdande på Pride. Att ingen från festivalen ens reagerar är en stor skam. Att det goda hatet är så förbannat blinda för sin egna vidrigheter är totalt obegripligt. Skamligt. För att inte tala om att exkludera demokratiska politiska partier och istället håna dem från scenen under ett samtal med övriga partiledare. Det är fullständigt obegripligt hur uselt den svenska mediala och politiska eliten handskas med opinionsläget just nu.