Ledarkollen: Vädret är det ENDA vi snackar om

Viktigt med granskning efter bränderna

Skogsbränderna har varit det enda media skrivit om de sista veckorna. Inte undra på när man betänker omfattningen. DI skriver idag: “Samtidigt är det viktigt att politiker och myndigheter känner att de är granskade. Det gäller de insatser som pågår nu, men framför allt de förberedelser, eller brist därpå, som hade gjorts före brandutbrottet. Man kan föra en sådan diskussion trots att man vet att detta är en naturkatastrof av stora mått, som kanske trotsar den mest intensiva bekämpning. Man kan debattera och ändå hysa djup respekt för de självuppoffrande insatser som görs både av proffs och frivilliga.”

ETC och SD

Ett valår är allt politik. Det tog inte lång tid innan bränderna runt om i Sverige brann hela vägen till de politiska partierna, och de olika tidningsredaktionerna.

ETC fortsätter oförtrutet sin kamp mot SD. I Idag skriver tidningen, med rubriken: Hur många brandmän har vi råd att behålla om SD får bestämma: “Sverigedemokraterna lovar att en röst på partiet är en röst på god krisberedskap: “Antingen fortsätter Sverige med felprioriteringar och ett hopp om att länderna i vårt närområde, med en bättre krisberedskap, kan komma till undsättning vid alla tillfällen även i framtiden eller så stärker vi den svenska förmågan så att vi kan sätta in tidiga och effektiva insatser. För oss är svaret självklart”, skriver man på Facebook.

Men den ekonomiska politiken som Sverigedemokraterna föreslår skulle massakrera allt vad välfärd heter, med krisberedskap som ett offer i mängden bland skola, vård och omsorg.”

Berörande om barnfattigdom

The Guardian är i egen klass när det gäller ämnen och det rent stilistiska. Idag skriver man om barnfattigdomen: “There was a time when the battle to reduce child poverty was pretty dominant in public policy. Each year at budget time, commentators would watch to see how much the government would give to reduce child poverty; what new scheme and initiatives would be brought in; how many billions would be dedicated to this fight. The Institute for Fiscal Studies and other experts would track what impact the latest announcement might have. Charities would debate whether it was enough (and it never was).”

Demokratin försvarar mot naturkatastrofer

DN låter som speakerrösten till en amerikansk storfilm. Men man har onekligen en poäng när det gäller de fruktansvärda bränderna i Europa, särskilt de i Grekland: ” Bränderna i Grekland är en fruktansvärd tragedi. Är den också ett tecken på att alla mardrömmar om klimatkrisen nu är på väg att förverkligas? Det vet vi inte. Men vi vet att demokratin är vårt bästa försvar också mot naturkatastrofer.”

Dagen Snackis: Vädret. Svenskar snackar alltid mycket om vädret. Men aldrig har vi talat om det så intensivt, bekymrat och nervöst hänfört som sommaren 2018.