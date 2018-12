Ledarkollen: Sluta fjäska för Annie!

Dagens ledarkoll handlar om det politiska läget inför julhelgen, om näthandelns brist på känslor, om att Annie Lööf inte borde få fler julklappar och om migrationen i Storbritannien.

Dagens Industri beskriver läget

DI formulerar sig runt det politiska läget: ”Talmannens uppdrag till Ulf Kristersson och Stefan Löfven går ut på att de ska anstränga sig för att få ihop ett regeringsunderlag. I realiteten är det Centerpartiet och Liberalerna som måste välja vem de vill släppa fram.”

Näthandelns brist på känslor

Borås Tidning skriver alltid pigga ledare. Denna gång om näthandelns förtjänster och känslomässiga brister: ”Den digitala ekonomin har gjort tjänster som taxiresor och hemleverans av varor ännu mer tillgänglig. Samtidigt verkar våra känslor vara allt mer svårtillgängliga.”

Inga fler julklappar till Lööf

Expressen skriver att de två stora partierna borde sluta fjäska för Centerpartiet och inte ge Annie Lööf några julklappar i år: ”Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) kommer nu att hårduppvakta Annie Lööf (C) för att vinna Centerpartiets gunst. S och M bör besinna sig och i stället göra upp på egen hand.”

Migrationen – en bra sak

The Guardian skriver att berättelsen om immigrationen måste ändras, så man lyfter födslarna mer än nackdelarna: ”Our many social ills have wrongly been attributed to migrants, rather than the powerful. The narrative has to change”

Julen. Sprit, fylla, kaos, påtvingade familjerelationer, hysteri, stress och fet mat? Eller fridfull påminnelse om något större, värdigare och evigare än oss själva? Valet är ditt.