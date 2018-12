Ledarkollen: Nu kan tiggarna förbjudas

Dagens ledarkoll handlar om demokratin, om Storbritannien, om tiggeriförbudet och om Älmhult och Ikea.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Hotet mot demokratin

GP skriver om hotet mot demokratin: ”Den skarpaste kritiken mot demokratin har alltid kommit från dem som menar att de ”upplysta” ska styra. Men det är ett bedrägligt argument.”

Brittisk politik

The Guardian skriver om kaoset i brittisk politik och premiärministerns situation: ”The prime minister survived a Conservative party mutiny but could find her position untenable if her withdrawal deal is rejected”

Tiggeriförbudet

Det här är intressant. Detta vet vi i dag skriver Expressen. Den som skrev samma sak för fyra år sedan och alltså var först med det som Expressen nu säger sig veta blev brunsmetad och jagad: ”Vi vet i dag att tiggeriet ofta är organiserat och att platserna där människor sitter på många håll är till salu. Varför ska den som skramlar med bössan för Syriens flyktingar avkrävas tillstånd medan exempelvis en bulgarisk liga fritt ska kunna göra anspråk på offentlig plats, dag ut och dag in?”

Demokratin fyller 100

Borås Tidning skriver om hundraårsdagen av den fria rösträtten: ”På måndagen var det 100 år sen allmän och lika rösträtt infördes. Den utdragna regeringsbildningen får vissa att tala om en demokratins kris, men relativiseringen av demokratin sker inte i riksdagen.”

Dagens snackis:

Jag har varit i Älmhult. Så mäktigt att vara i en bygd som så intensivt är präglad av en stor affärsman. Allting handlar om Ikea men på ett lekfullt, varmt och värdigt sätt.