Ledarkollen: Bjässe på fallrepet?

Dagens ledarkoll handlar om företaget Amazon, om budgeten, om det politiska läget i Sverige och om att man måste lämna Paris för att kunna förstå kravallerna i Frankrike.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Amazon

Dagens Industri skriver om företaget Amazon: ”I Europa har Amazon problem inom klädhandeln eftersom de inte erbjuder de starka varumärken kunderna här är vana vid, som de får hos exempelvis Zalando. I Storbritannien, där e-handeln står för 25 procent av all handel, har Amazon bara 4,8 procent av marknaden för kläder och skor.”

ANNONS

ANNONS

Budget som är dålig för miljön

Expressens ledarsida gillar inte en budget som ännu inte är lagd och som ingen ännu vet om den ens går igenom: ”Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag ser ut att vinna i veckans budgetomröstning i riksdagen. Tyvärr innebär det en rejäl ambitionssänkning för miljö- och klimatpolitiken.”

Förstå Frankrike-Lämna Paris

The Guardian ger en helhetsbild av kravallerna i Paris och menar att förklaringen står att finna utanför den franska huvudstaden: ”While some protesters are wreaking destruction in the capital, others are breathing life into rural France’s forgotten corners.”

Cementerad blockpolitik

Borås Tidning är en av landsortspressens allra piggaste: ”Det finns mycket att säga om de senaste månadernas turer och sonderingar. Men en sak står helt klar: Det myckna talet från Socialdemokraterna och Stefan Löfvens sida om att ”göra upp med den förlegade blockpolitiken” har hittills inte motsvarats av aktiv handling.”

Dagens Snackis:

Våldet. Morden. Våldtäkterna. Otryggheten. Och i riksdagens korridorer smyger S runt och vill regera landet med hjälp av Miljöpartiet. Ur led är tiden.