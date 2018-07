Ledarkollen: Trump vs Putin

Idag handlar Ledarkollen om de små företagen, om mötet mellan Trump och Putin, om Sverigebilden utomlands och om bränderna här hemma.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Håll löftet till familjeföretagen

DI skriver idag om familjeföretagen: “Om det blir maktskifte måste den nya regeringen hålla löftet till familjeföretagen. Med gällande regler är generationsskiften inom ”närståendekretsen” missgynnade jämfört med externa försäljningar. Förslaget bör komma direkt efter valet och bör också gälla ett antal år bakåt i tiden.”

Demokratin står på spel

Hur ska man egentligen skildra toppmötet i Helsingfors? Aftonbladet skriver så här i dagens ledare: “Visst är det bra att två mäktiga ledare kan träffas utan att vråla och hota varandra. För de som minns kalla kriget är det nog en lättnad att se de ryska och amerikanska presidenterna komma överens. Men även om fred är i allas intresse, är det inte just den som står på spel nu. Det är demokratin vi ska vara oroliga för.”

Svensk välfärd är inte unik

GP skriver om den amerikanska vänstern, hur den hämtar inspiration från bland annat Sverige. Tidningen menar att det är en felaktig föreställningsvärld som målas upp: “Socialdemokraterna har medvetet bidragit till att måla upp bilden av den svenska välfärdsstaten som någonting unikt i världen. Även borgerliga politiker köpte förr bilden av Sverige som unikt, fast då i negativ bemärkelse. Allting fungerade så mycket bättre i resten av Europa än i det lilla socialistlandet Sverige, hette det i moderata kretsar. Med EU-medlemskapet blev det tydligt att Sverige var ungefär som andra Europeiska välfärdsstater, fast mer marknadsliberalt. ”

Donald Trump Vs Vladimir Putin

Ibland räcker det med några få ord, några enkla meningar, för at fånga ett helt och avösande skeende. The Guardian är mästerliga på det där. Idag skriver tidningen så här om toppmötet i Finland: “From Europe to Asia, Trump is destroying alliances with democracies, while making friends with authoritarian leaders.”

Dagens Snackis: Bränderna. Under en 45 minuter lång löprunda igår avbröts radiosändningen tre gånger av meddelanden till allmänheten gällande stora bränder på olika platser runt om i landet. Läget är allvarligt för både människor, djur och natur. Inte minst bönderna lider av torkan.