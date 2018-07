Ledarkoll: Vinn, Sverige!

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och redovisar det nyttigaste.

Idag handlar det om Almedalen, islamismen i Sverige, nätrasister och ett VM fritt från huliganer. Och Sverige mot Schweiz förstås.

Vänstern skadar Sverige

Igår var det Vänsterpartiets dag i Almedalen. DI skriver om partiets skadliga inverkan på svensk politik: “Den rimliga bilden är att Vänsterpartiet har lyckats påverka regeringens maktagenda på ett djupgående sätt. Skadan är att V har tvingat fram en ny inriktning för den S-ledda regeringen och framkallat ett politiskt tonläge som egentligen är främmande för Socialdemokraterna.”

De militanta islamisterna blir allt fler

Det är en befrielse att läsa GP. Man behöver inte hålla med, men man måste förhålla sig. Jag gillar sådant.

De sätter ord på sådant som för bara några år sedan var omöjligt att skriva. De som trots allt gjorde det fick sparken, blev släpade nerför de sociala mediernas bygata. Jenny Sonesson skriver idag med anledning av att Försvarshögskolan tagit fram en rapport som visar att en viss, aggressiv inriktning av islam, växer i Sverige.

Samtidigt pratade SÄPOS chef i Lördagsintervjun i P1 i lördags om att antalet militanta islamister i Sverige vuxit från 200 stycken 2010 till 2000 i år, 2018…

Sonesson skriver: “Salafister förkastar parlamentarisk demokrati eftersom ett sådant system ger mänskligt stiftade lagar företräde framför gudomligt givna. Rapporten beskriver konkreta exempel i nordöstra Göteborg i samband med förra valet. Personer uppges ha stått utanför vallokaler och uppmanat andra att inte rösta eftersom det är ”haram”, det vill säga religiöst förbjudet. ”De sa att på domedagen kommer du att få stå till svars för allt dumt politiker gjort om du röstar. De stod vid vallokaler i Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet. Vid en vallokal viftades med en IS-flagga” berättar en uppgiftslämnare.”

Nätrasisterna och Durmaz

Även ETC är en befrielse att läsa. Man vet ungefär hur de ser på världen vid det här laget men de skriver så att man måste se världen ur deras ögon. Det är nyttigt och man lär sig dagligen nya saker.

Idag skriver tidningen (trots att det gått snart två veckor) om Jimmy Durmaz och matchen mot Tyskland: “Sedan byttes Jimmy Durmaz in. Det blev så uppenbart att han var den enda icke-vita på planen. Och när just han råkade göra ett misstag gick det snabbt för nätrasisterna att peka ut hans bakgrund som förklaring för det begångna felet. Händelsen var, för många av oss med annan etnisk bakgrund, som att bevittna en repris av våra vardagsliv. Många av oss har, precis som Durmaz, varit i den situationen: Du kommer in i en miljö där majoriteten har svenska namn och uppfattas som vita. Tror du mig inte? Titta omkring dig, titta på hur våra tidningsredaktioner ser ut. Hur våra partier, ledningsgrupper och idrottsrörelser ser ut, särskilt uppåt i hierarkierna.”

Inga huliganer i Ryssland

The Guardian är på en helt egen nivå. De förvånar, rör om, byter perspektiv, tar ställning, vågar omvärdera sig själva och allt runtomkring. Idag skriver man om VM i Ryssland: “It’s so trite to say the people have been amazing (it annoys me when people come back from a country and say “the people were amazing”, it’s like, come on, they can’t all have been amazing, there had to be at least one dickhead in Mozambique) but the response of the Russian populace to England fans has been the polar opposite of what we were told to guard against.”

Dagens Snackis: Sverige. Sverige. Sverige. Efter gruppsegern har det rullats ut en röd matta fram till finalen för det här landslaget. Det kommer dröja evigheter innan Sverige får en sådan här chans igen. Man har inte heller tilldelats en här chansen, man har spelat sig fram till den. Ta den här chansen nu. Vinn. Nej, Sverige kommer inte stå still mellan 16-18. Sverige kommer sjuda starkare än någonsin förut.