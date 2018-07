Ledarkollen: Robotar istället för människor?

I dag handlar Ledarkollen om Moderaterna, sjukförsäkringen, demokratin och robotar.

Sverige behöver ett starkt M

Politikerveckan i Almedalen är igång och i går var det Moderaternas dag. PM Nilsson på DI går rakt på sak i dagens ledare.

Sverige behöver starka moderater: “Moderaternas gärning från Gösta Bohman och framåt har handlat om fem huvudspår: Marknadsekonomin ska vara grunden, så stor frihet som möjligt för individen, prioritera försvar och yttre polis, internationalism i samarbeten som gynnar landet och att stå emot de latenta extrema stämningar som lätt bryter ut i Sverige, särskilt inom vänstern.”

Reaktionär sjukförsäkring

ETC skriver om sjukförsäkringen: “Alliansen gjorde ju om sjukförsäkringen och S har fortsatt på samma spår även om man tog bort ”stupstocken” (alltså den bortre gränsen för när man inte längre fick vara sjuk – vad än läkare och kropp sa så var man plötsligt utanför systemet). Det innebär kraftigt sänkta utbetalningar, tar vi från 00-talets börjar fram till i dag är det nästan en halvering, vi får runt tio dagar sjukersättning numera. Vilket betyder att de flesta sjukdagar inte har någon försäkring alls.”

Demokratins välbefinnande

GP skriver om demokratins förutsättningar: “Från den yttersta vänstern till den rumsrena högern har man faktiskt kunnat enas om mer än vad någon sida riktigt vill erkänna. Från sina rötter i socialismens explicita majoritetsideologi är vänstern numera helt fokuserad på minoriteter, och de inte särskilt nya Moderaterna har också kommit långt”

Robotar Vs Människa

The Guardian skriver om detta med att robotar allt mer tar över djupt mänskliga egenskaper och uppgifter: “The use of robots to commune with people with Alzheimer’s opens up a whole box of moral quandaries, not least the prospect of some cognitive threshold beneath which patients will be pushed into the arms of machines, rather than humans.”

Dagens Snackis: Politikerveckan i Almedalen. Väldigt mycket i skuggan av Fotbolls-VM har den klassiska veckan på Gotland dragit igång. Politik som underhållning. Funkar ovanligt bra ett valår.