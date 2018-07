Ledarkollen: JAAAAAAAAA!

Sverige slår världen med häpnad under VM i fotboll. (Foto: TT).

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och redovisar det viktigaste. I dag handlar det om Trumps handelskrig, de psykiskt sjuka i vården, Nordea och Arbetsförmedlingens misslyckande. Och om Sveriges succé´i VM.

Trump kommer förlora handelskriget

DI skriver att president Donald Trump kommer förlora handelskriget: “I själva verket är det dock inte bolag som Atlas eller HD som Trump borde oroa sig för. De som verkligen drabbas av handelskriget är snarare de mindre bolagen utan möjlighet att värja sig.”

Viktigt om de psykiskt sjuka

Expressen skriver om ett viktigt ämne, hur vården handskas med de psykiskt sjuka som kan bli aggressiva i sin sjukdom: “Tvångsåtgärder – som bältesläggning och fasthållning – kan behövas för att hindra patienten från att ta sitt liv. Men, skriver experterna; självskadebeteende kan förvärras i samband med tvångsvård. Därför är det viktigt att fastspänning och andra tvångsåtgärder bara används när ingenting annat fungerar. Det får aldrig bli rutin.”

ETC: Lyssna på storbanken

ETC chockar sig själv och alla andra när man skriver att regeringen ska lyssna på storbanken Nordea: “Här kommer ännu en ledare om Nordea. Nej, inte om att de flyr landet på grund av en marginell avgift. Det är i stället en uppmaning till den rödgröna regeringen – speciellt till Magdalena Andersson (S) – att lyssna på vad Nordea har att säga, lyssna noga, för just nu ställer Nordea krav på en ekonomisk politik som är mer progressiv än vad regeringen har presterat under den mandatperiod som snart går mot sitt slut.Jag blir förvånad själv.Men regeringen borde verkligen lyssna på Nordea. Det vore bäst för oss alla.”

Arbetsförmedlingens misslyckande

Gefle-Dagblad är en av de piggaste landsortstidningarna. Tidningen skriver tydligt och engagerat om Arbetsförmedlingen: “I en myndighet med så bristande grundtillit är det svårt att förstå hur cheferna ska lyckas skapa “engagemang” för ett nytt datorprogram. De senaste årens subventionerade arbetsmarknadsförslag med nystartsjobb, sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar, yrkesintroduktionsanställningar, instegsjobb och det senaste etableringsjobben, har inte visat på något betydande minskning i andelen arbetslösa.”

Dagens Snackis: Med en nygammal laganda, en ledare i världsklass, både på planen och på tränarbänken har Sverige slagit världen med häpnad. Enkelt vidare till åttondelsfinal i VM och det är så vackert att det gör ont.