Ledarkollen: Svensk ekonomi sämst i EU?

Enligt en professor vid Stockholms Universitet, som Expressen citerar, har Sverige lägst BNP-tillväxt per capita av alla länder i EU 2017. (Foto:TT)

Dagens ledarkoll handlar om e-handeln, klassklyftor, förorten och svensk ekonomi.

E-handeln påverkar prisbildningen överallt

DI skriver om utveckligen för och inom e-handeln, något vi skrivit mycket om här på Dagens PS: ”Slutsatsen är att e-handeln, som i Sverige är begränsad till 9 procent av all detaljhandel, löpande påverkar prisbildningen i all handel. Kunder jämför ju priser i butik och på nätet. Författaren skriver att ”Amazon-effekten” bidrar till att förklara den låga inflationen de senaste åren.”

Ingen talar klassklyftor längre

ETC skriver att ingen, inte ens den gamla arbetarrörelsen, vågar prata om klassklyftor i årets valrörelse: ”Man kan skylla på Sverigedemokraterna, på media, på invandringen. Men om inte ens regeringen har en plan för hur man ska minska klyftorna annat än med stramare flyktingpolitik, vem ska då ha det?”

Det finns inget exotiskt med förorten

GP skriver rakt på och befriande tydligt om förorten: ”När media skildrar landets socialt belastade områden präglas bilden ofta av en exotifiering. Det avspeglar sig i den politiska debatten. De lokala problemen så som narkotikaförsäljning och gängkriminalitet relativiseras. Det betraktas antingen som resultatet av ett strukturellt ojämlikt samhälle där ingen är sin egen lyckas smed eller så målas en mörk domedagsbild upp där Sverige befinner sig på avgrundens brant. Det finns inget exotiskt med förorten. Den överväldigande majoriteten är människor som vill göra rätt för sig. De kriminella gängen utgör en försvinnande liten del av förortens befolkning.”

Har Sverige sämst ekonomi i EU?

Expressen har vridit och vänd på siffrorna gällande svensk ekonomioch kommer med hjälp av en professor vid Stockholms Universitet fram till en annan sanning: ”Vilket EU-land hade lägst BNP-tillväxt per capita under 2017? De flesta gissar antagligen på länder som Italien eller Grekland. Men rätt svar är faktiskt Sverige. Det är John Hassler, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, som påpekar att Sverige hade lägst tillväxt per person i hela EU förra året.För många kommer den uppgiften antagligen som en chock. Bilden av svensk ekonomi är ju att den går som tåget. Nyligen presenterade en stolt finansminister Magdalena Andersson (S) nya siffror som visar att tillväxten i år väntas bli 2,9 procent. Budskapet från regeringen är att vi befinner oss i den bästa av världar med en urstark tillväxt, goda offentliga finanser och den lägsta ungdomsarbetslösheten på tio år.

Det känns lite som om hela det politiska, kulturella och mediala etablissemanget ryggar inför valdagen som inför en fruktansvärd annalkande storm. Man har haft fyra år med klar utblick, tvättade fönster och goda chanser att göra skillnad, att vara först på bollen, att adressera problemen och försöka lösa dem. Men man har levt med fönsterluckorna stängda i fyra år. Nu kommer ösregnet.