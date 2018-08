Hanif Bali (M) går till motattack

”I slutändan var det inte jag som gav den största stöten mot tidningarnas trovärdighet”.

Det skriver den omdiskuterade moderaten på sin Facebook, rapporterar SVT Nyheter.

Hanif Bali har alltså väckt uppståndelse på nytt genom att i fredags dela en bild där han poserar med ett halvautomatiskt vapen.

I juli skrev han ”Press E to destroy DN” under ett bildmontage där han figurerar med en automatpistol i vardera handen och har två automatkarbiner slängda över ryggen.

Hanif Bali publicerade den photoshoppade bilden på sitt Instagramkonto, texten lyder: ”Call of duty – Hanif & DN at war”.

Han har nu plockat ner bilden men anser att det blivit en storm i ett vattenglas. Och det är inte han utan medierna själva som gjort bort sig, menar han.

”Sverige har riktiga problem som behöver riktig politik. Skolbränder, mord och upplopp. I slutändan var det inte jag som gav den största stöten mot tidningars trovärdighet utan tidningarna själva när de mitt under brinnande valrörelse, mitt under brinnande bilar, mitt under pågående mordvåg gör sig dumma på det här sättet”, skriver den moderate riksdagsledamoten i ett inlägg på Facebook efter att Tidningsutgivarna krävt ett möte med Moderaterna.

I går, måndag, träffade Moderaternas partisekreteraren Gunnar Strömmer TU angående Hanif Balis agerande i sociala medier.

Dagens PS berättade på måndagen om S-finansminister Magdalena Anderssons upprördhet över att Moderatledaren Ulf Kristersson uttalat sig i Financial Times om bilbränderna och skjutningarna i Sverige. M-toppen menar att makthavarna mer eller mindre står handfallna inför samhällsproblemen och att folk tappat tron på politiken.

Enligt Magdalena Andersson svartmålar Kristersson Sverige genom att berätta om dessa förhållanden. Han skrämmer bort internationella investerare, hävdar hon.

På Facebook skriver Magdalena Andersson att hon är ”förbannad” över Ulf Kristerssons utspel, som hon anser visar att han inte är mogen statsministerrollen, ”så kan inte en person som aspirerar på statsministerposten bete sig”, enligt Andersson.