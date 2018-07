Birro hyllar Löfvens tal: “Riktigt, riktigt bra”

Dagens PS Marcus Birro skräder inte orden om nazisterna i Almedalen under politikerveckan på Gotland men ger statsminister Stefan Löfven (S) högsta betyg.

PS Nyhetsveckan – varje fredag summerar och kommenterar Dagens PS Marcus Birro nyhetsveckan som gått. Se fler avsnitt här och glöm inte prenumerera på Dagens PS på Youtube för att få en en notifikation när nästa avsnitt släpps.

När Dagens PS-redaktionen tar en titt i backspegeln på fredagen är det, föga förvånande, Almedalsveckan på Gotland som dominerar närminnet. Marcus Birro ger statsminister Stefan Löfven (S) högst betyg bland partiledarna och konstaterar att talets första 15 minuter var “riktigt, riktigt bra”.

ANNONS

ANNONS

“Stort patos. Det var som om rösten verkligen skälvde. Han lät som en man som verkligen trodde på vad han sa”, säger han i Dagens PS nya fredagskrönika PS Nyhetsveckan som varje vecka kommer att summera veckans största och hetaste ämnen.

Men det fanns även desto dystrare inslag under årets största politiska händelse, understryker Birro. När Annie Lööf (C) skulle tala blev hon plötsligt avbruten av medlemmar ur Nordiska Motståndsrörelsen, NMR. Och Dagens PS redaktör skräder inte orden när han kommenterar skandalscenerna under C-ledarens tal.

“Det kan vara en av de största demokratiska skamupplevelserna vi haft i Sverige på länge: hur vi kan tillåta nazister att få husera på en av Sveriges demokratis flaggskepp, nämligen Almedalen. Det är en fullständig gåta. Ta bort dem bara, förbjud dem. Sätt dem på en pråm och skicka dem till Öland.”

Se hela PS Nyhetsveckan i klippet nedan och glöm inte prenumerera på Dagens PS på Youtube för att inte missa nästa avsnitt!