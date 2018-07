NYHET: Nya Audi Q3 – en ny klassledare?

Andra generationen Audi Q3 är en helt ny bil. Den kommer med en sportigare design som innefattar bl.a. en ny front och vässade sidolinjer, samtidigt som den blivit rymligare och mer praktisk med större flexibilitet.

Redan den 2:a maj fick jag en exklusiv möjlighet att se nya Audi Q3 i München och jag var milt sagt imponerad. Nya Audi Q3 är betydligt sportigare i linjerna än föregångaren. Den nya singleframe-grillen i oktagondesign med vertikala stag och de stora luftintagen följer det nya formspråket. De smala kilformade LED-strålkastarna erbjuds i tre versioner med toppversionen Matrix LED som självmant belyser vägen med helljus där det krävs. Från sidan har hjulhusen markerats genom breddade höfter som inspirerats av Audis quattro-DNA och kontrastlack som förstärker offroad-looken.

Rena linjer och tredimensionella detaljer definierar interiören som hämtat många detaljer från de större modellerna. I fokus är den nya MMI touch-skärmen som ramats in med svart högglansoptik och som vridits tio grader mot föraren. SUV-karaktären gör insteget bekvämt och den höga positionen en bra översikt, samtidigt som sittpositionen är uttalat sportig.

Jämfört med föregångaren har nya Audi Q3 vuxit i nästan alla mått. Den är 4485 millimeter lång (+97mm), 1856 millimeter bred (+25) och 1 585 millimeter hög (-5 mm). Axelavståndet har ökat med 77 millimeter till 2680 och gör att Q3:an blivit rymligare och samtidigt väldigt flexibel. Baksätena kan som tillval skjutas i längsled med så mycket som 150 millimeter. De tredelade ryggstöden kan lutas i sju steg och fällas 40:20:40 för största flexibilitet. Beroende på position på baksätena och ryggstöden varierar bagageutrymmet mellan 530-675 liter och med nedfällda baksäten kan det utökas till 1525 liter. Lastgolvet kan justeras i tre nivåer och hatthyllan förvaras under golvet om den inte används.

Förarmiljön är helt ny och digitaliserad. Kombiinstrumenten visas på en 10.25” skärm som föraren styr genom multifunktionsratten. Med tillvalet MMI navigation plus visas informationen i Audi virtual cockpit som erbjuder ännu fler funktioner. Som tillval erbjuds även en större 12,3-tumsskärm, Audi virtual cockpit plus, med tre olika vyer, inklusive en ny sportigare variant. Centralt placerad i bilen med MMI Radio plus ingår MMI touch – en 8,8” pekskärm som kan uppgraderas till 10.1”. De intuitiva digitala skärmarna med platt menystruktur kan kompletteras med naturlig röststyrning som även förstår fria formuleringar.

Nya Audi Q3 har samma avancerade navigations- och infotainmentsystem samt tekniska funktioner som i de större modellerna och sätter en ny nivå i segmentet. Navigationssystemet lär sig förarens preferenser baserat på tidigare resor. Beräkningen av rutten sker dels i bilens system men även hos kart- och navigationsleverantören HERE (samägt av Audi, BMW och Mercedes), som samlar in realtidsdata från det totala trafikläget. Som tillval erbjuds även navigering med vy från Google Earth och 3D-modeller från många storstäder i Europa.

Audi connect kompletterar navigationssystemet genom dataöverföring som stöder LTE Advanced och hämtar in information genom ett fast installerat SIM-kort. Bland tjänsterna finns trafikinformation online och information om parkeringsplatser och tankstationer som visas i navigationskartan. Audi Q3 använder även s.k. swarm intelligence från andra Audi-bilar för att förutse antalet lediga parkeringsplatser längs gator, varnas om vägavsnitt med dimma eller halka och uppdateras om hastighetsgränser.

Audi Q3 är också integrerad med myAudi appen som sömlöst kopplar upp mobilen mot bilen. Kunden kan t.ex. överföra resmål och kalendern i mobilen till MMI-systemet och även se var bilen är parkerad. Audi Q3 kan även utrustas med Audi phone box som laddar mobilen induktivt. Med Audi smartphone interface kan mobilen även speglas upp på MMI-skärmen genom Apple Car Play eller Android Auto. Bang & Olufsen Premium Sound System ger 15 högtalare och 680 watt med en upplevelse av 3D-ljud genom en speciellt utvecklad algoritm.

Audi Q3 sätter även en ny nivå när det gäller assistanssystem. Som standard ingår bl.a. Audi pre sense front med autobroms för fotgängare, cyklister och andra fordon liksom lane departure warning som varnar och hjälper föraren att inte lämna sin fil oavsiktligt. Med tillvalet adaptiv körassistent igår både adaptiv farthållare, kökörningsassistent och filhållare vilka hjälper till med att anpassa körningen i både avstånd och sidled för ökad komfort och säkerhet.

Fyra 360 graderskameror underlättar manövrering genom att bilder visas över omgivningen på den stora mediaskärmen. Med parkeringsassistent underlättas parkering i trånga fickor och om bilen behöver backas ut från parkeringsfickor eller garage aktiveras cross traffic assist som varnar och bromsar vid behov tack vare att radarsensorer övervakar trafiken bakom bilen.

Till lanseringen erbjuds nya Audi Q3 med fyra 4-cylindriga direktinsprutade motorer med turboladdning, tre bensin och en diesel med ett effektspann på 150-230 hk. Sexväxlad manuell växellåda alternativt den sjustegade S tronic-dubbelkopplingslådan överför kraften. För optimal framdrivning och ökad stabilitet erbjuds även quattro permanent fyrhjulsdrift. Några uppgifter när vi får se en mildhybrid eller laddhybrid fick jag inte vid mitt besök, men vi har all anledning att återkomma i den frågan.

Föraren kan själv välja karaktär på Audi Q3 genom Audi drive select med sex valbara profiler – komfortabelt, bränsleeffektivt eller sportigt. Systemet påverkar utöver acceleration, styrning och växlingskaraktäristik även tillvalschassit med dämparreglering där sensorerna mäter rörelserna från alla fyra hjulen och bilens tvär- och längsgående acceleration och justerar dämparna därefter. Det ska ge ännu mer dynamiska köregenskaper och samtidigt ökad komfort. Alternativt erbjuds även det fastare sportchassit som är standard med S line exteriör-paket. Med progressiv styrning blir känslan mer direkt med ökad styrvinkel vilket ska bidra till den sportiga körupplevelsen i Audi Q3.

Audi Q3 lanseras i Sverige i november med säljstarten planerad till september. I svensk standardutrustning ingår bl.a. digitala kombiinstrument, MMI radio med bluetooth, multifunktionsratt, klimatanläggning, LED-strålkastare, Audi pre sense front autobroms, ljus/regnsensor och lane departure warning. Svenska priser är ännu ej fastställda.