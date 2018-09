Mercedes elbil EQC premiärvisades i Stockholm

Artipelag utanför Stockholm var scenen för Mercedes världspremiär av elbilen EQC, den första i raden av en ny generation elbilar och med teknik som tar upp kampen med bl.a. Audi och Jaguar men även Tesla.

Tesla har länge varit en relativt ohotad teknisk måttstock för de flesta biltillverkarna med ambitioner att producera elbilar med lång aktionsradie. Vi har redan sett lanseringen av Jaguar I-Pace, snygg men kapacitetmässigt inte riktigt når hela vägen och Audi e-Tron som har lockat intresse genom en mängd teasers de senaste månaderna och som förväntas bli något alldeles speciellt när den lanseras i San Fransisco nästa vecka. I slutändan handlar det framförallt om räckvidd i kombination med praktisk funktionalitet och kvalitet.

Mercedes EQC är den första modellen i den tyska tillverkarens nya generation elbilar. Det handlar om en modell med många drag från Mercedes GLC men där framförallt fronten sticker ut från övriga Mercedes-modeller. Grillen, som inte har någon praktisk funktion utan är mer bidragande till utseendet, flankeras av en LED-ljusramp som löper tvärs över. Detsamma gäller bakdelen. Ett läckert designelement.

Även interiört känner man igen mycket från de senaste Mercedes-generationerna. Samma stora MBUX display men med en ny och smalare utformning av ventilationsutblåsen. För att knyta an till miljötänket använder Mercedes en hel del naturmaterial och dessutom kommer man att kunna erbjuda säten som är tillverkade av återvunna PET-flaskor. Utrymmet i kupén är det inget fel på, men bagageutrymmet har fått stått tillbaka en del.

De egentillverkade och 650 kilo tunga batterierna är placerade i bottenplattan. En lösning som är vedertagen och som ger bilen en låg tyngdpunkt och därmed utmärkt väghållning. Batterikapaciteten är 80 kWh vilket bidrar till en effekt på lite drygt 400 hk som de två elmotorerna ska flytta den 2,4 ton tunga pjäsen 0-100 km/h på 5,1 sekunder. Toppfarten har begränsats till 180 km/h för att kunna gen EQC en räckvidd på 40 mil enligt den nya WLPT-körcykeln (45 mil enligt NEDC).

Att ladda batterierna ska ta 40 minuter för ca. 80% laddning. Det innebär att Tesla fortfarande ligger i framkant på alla punkter, men inte med mycket. Mercedes, BMW, Ford och Volkswagen samarbetar för utbyggnad av snabbladdningsnätverket Ionity som ska motsvara Teslas Superchargers.

Produktionen av EQC kommer att ske i Bremen och kommer igång fullt ut under våren 2019 med säljstart under andra kvartalet. Något pris har inte ännu avslöjats, men det hamnar säkert i samma härad som Teslas toppmodeller, dvs en bit över miljonen. Kan man klämma in den runt 800.000 kr så får Tesla se upp.