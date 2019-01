Geely spår att tillväxten bromsar in

Kinesiska biltillverkaren Geely spår att försäljningen ligger stilla under året, vilket i så fall innebär en skarp inbromsning i tillväxt från 2018.

Det rapporterar Reuters.

Geely äger bland annat svenska Volvo men även malaysiska Proton. Under fjolåret var tillväxten 20 procent. Trots en stark tillväxt missade bolaget sitt försäljningsmål med 1,58 miljoner bilar eller cirka 5 procent.

Hemmamarknaden är också trögare idag och under slutet av året föll försäljningen för Geely. Den kinesiska bilmarknaden sjönk under förra året för första gången sedan i slutet av 90-talet, uppgav China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) för en dryg månad sedan.

För helåret 2019 spår organisationen att den kinesiska marknaden uppgår till 28 miljoner fordon, vilket innebär en i princip stillastående utveckling mot 2018.

