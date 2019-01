Biltest: KIA ProCeed GT – design som lockar

BARCELONA. KIA är den biltillverkare som tagit för sig mest på en marknad som domineras av de två som börjar på V. Mitt i deras fokus på hybrider och elbilar lanserar KIA en sportig kombi med bensinmotorer som ska locka en yngre målgrupp.

KIA ProCeed är den tredje karossvarianten av helt nya Ceed-generationen, där kombi-modellen som kallas Sportswagon redan utmärkt sig med en andraplats i Årets Familjebil 2018. Bilen är designad och producerad i Europa och det är kanske tack vare det designen är riktigt tilltalande med några läckra designelement. Karossmodellen kallas för ”shooting brake”, en form som introducerades av Mercedes för några år sedan och som kombinerar coupé-linjer med en traditionell kombi.

Designen skiljer sig alltså från övriga Ceed-modeller där fronten har fått en egen design med stötfångare som för tankarna till den fina GT-vagnen KIA Stinger. Profilen är låg och den sluttande taklinjen accentueras ytterligare av den karaktäristiska bakåtvända ”hajfenan” i fönsterlinjen, en detalj hämtad från konceptbilen ProCeed Concept.

Det är från B-stolpen och bakåt som vi noterar den största skillnaden. Med sin låga rundade form och bredare stötfångare, de dubbla avgasrören och LED-bakljusen som sveper över hela bakluckan, påminner modellen rätt mycket om Porsche Panamera Sport Turismo. Ingen dålig förebild som gör att ProCeed upplevs som en betydligt sportigare modell än övriga Ceed-modeller.

Bilen är 4.6 meter lång (5 cm längre än Sportswagon), 1,8 meter bred och drygt 1,4 meter hög. Taksänkningen gör ProCeed 4,3 cm lägre jämfört med kombin samtidigt som markfrigången sänkts med 5 mm till 13,5 cm. Eftersom ProCeed bygger på samma plattform (K2) som Sportswagon innebär det också att axelavståndet är detsamma, dvs. 2,65 meter.

Interiören är i stort hämtad från Ceed 5d och Sportswagon med några undantag som förstärker bilens sportiga framtoning. Innertaket är svart i stället för grått, dörrarna har fått metallinlägg och den sportiga ratten är D-formad i underkant. Trots den sluttande formen är utrymmena helt i klass med segmentets rymligaste bilar. Baksätet är bekvämt även för mina 197 cm, fast det är bakom en normalstor person. Bagageutrymmet är lätt åtkomligt via en låg lasttröskel och rymmer hela 594 liter, att jämföra med Sportswagon på 625 liter. Baksätets ryggstöd är fällbart 40/20/40.

KIA ProCeed GT med 204 hk är en pigg och skön bil när man färdas på motorvägar och lite mindre smala bergsvägar nordväst om Barcelona. Då känns den riktigt kompetent med en väl avvägd fjädring, förvånansvärt tyst kupé och bekväma säten. Men trots de nya läckra linjerna så är detta ingen renodlad sportbil vilket vi blev varse när Kia valde att låta oss testa bilen på trevliga och inte alltför utmanande Parcmotor Castelloli, en kuperad racerbana där jag har testat betydligt motorstarkare bilar ett antal gånger.

Under de varv vi gjorde blev det tydligt att minst 30 hk mer under huven inte hade skadat. Även när man körde i sportläget och växlade med paddlarna så kändes den 7-stegade dubbelkopplingslådan seg med en något irriterande fördröjning då den verkade ”fundera” innan ned- och uppväxling. ProCeed är snabb och stadig rakt fram men när man pressar in bilen i de tajta kurvorna så blir den påtagligt understyrd, ett vanligt fenomen på framhjulsdrivna bilar som inte i grunden är avsedda för bankörning.

Självklart är den utrustad med allehanda förarstöds – och säkerhetssystem som t.ex. trötthetsvarnare, dödavinkelvarning och autobroms med skydd för fotgängare och cyklister. Dessa funktioner erbjuds i alla versioner av modellen men en sådan praktisk grej som adaptiv farthållare med kökörningsfunktion är bara standard i GT-modellen. I GT Line är det ett tillval.

Sammanfattning

Kia ProCeed är inte bara en snygg bil med en karossform som bör tilltala en något yngre målgrupp, det är också en riktigt bra bil med en utmärkt byggkvalitet, skön komfort och fina utrymmen. Men det är lätt att bli lurad till att tro att detta är en sportbil. Det är den inte, trots att chassit i GT-versionen har fintrimmats under ledning av Albert Biermann, tidigare utvecklingschef på BMW M-divisionen.

Trots avsaknaden av ytterligare 30 hk, en effektivare framhjulsdifferential och kvickare växellåda så är ProCeed GT en jädrans trevlig bekantskap som lätt borde finna sin marknad, speciellt med den aggressiva prissättningen och KIA:s fina garantiprogram på 7 år. Den är definitivt ett mycket stort hot mot Volkswagen Golf och det vill inte säga lite.

Specifikation och pris

När KIA ProCeed nu börjar lanseras i Sverige så erbjuder man två bensinmotoralternativ och två utrustningsnivåer som båda är utrustade med turbo och en 7-stegad dubbelkopplingslåda:

ProCeed GT Line 1,4T-GDi på 140 hästkrafter och 242 Nm vridmoment. Snittförbrukningen på 5,5 l/100 km enligt WLTP och ett CO 2 -utsläpp på 125 g/km. 0-100 km/h tar 9,4 sekunder och toppfarten är 210 km/h. Priset på denna version börjar på 249.900 kr.

ProCeed GT 1,6T-GDi på 204 hästkrafter och ett vridmoment på 265 Nm (testbilen). Snittförbrukningen enligt WLTP hamnar på 6,2 l/100 km och CO 2 -utsläppet på 142 g/km. 0-100 km/h klarar den på 7,5 sekunder och toppfarten är 225 km/h. Priset på toppmodellen börjar på 295.500 kr.