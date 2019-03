Laddbara bilar har gasen i botten

Nyregistreringarna av laddbara bilar ökade med 52 procent i februari, rapporterar Bil Sweden.

”Uppgången för laddbara bilar fortsätter. I februari ökade nyregistreringarna av laddbara bilar, det vill säga rena elbilar och laddhybrider, med 52 procent. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var tolv procent i februari i år jämfört med 6,7 procent i februari förra året. Var tredje laddbar bil i februari var en ren elbil, jämfört med knappt var femte i februari förra året. Vår prognos för andelen laddbara bilar för hela innevarande år är 13 procent. Sverige håller sig väl framme i ett internationellt perspektiv när det gäller introduktionen av laddbara bilar. Under 2018 låg vi på tredje plats i Europa, efter Norge och Island, för andelen laddbara bilar av nyregistreringarna”, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden.

Hon säger vidare att Bil Sweden justerat upp prognosen på laddbara bilar.

”Vi har nyligen justerat upp vår prognos för antalet nyregistrerade laddbara bilar år 2020 och 2021 med närmare 10 000 bilar per år. Andelen laddbara bilar av nybilsregistreringarna väntas enligt den nya prognosen uppgå till 24 procent under 2020 och 30 procent under 2021, jämfört med 19 respektive 25 procent enligt den tidigare prognosen.”