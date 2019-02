Biltest: Toyota Corolla gör comeback

MALLORCA. För 53 år sedan såg Toyota Corolla dagens ljus för första gången. Med över 45 miljoner sålda exemplar är det världens mest sålda bil, trots att den varit borta från den europeiska marknaden ett antal år till förmån för Auris. När Corolla kommer tillbaka till Europa så är det med besked och en tydlig målsättning.

Nya Corolla är en snyggare Toyota än många av sina syskon. Den något nedtonade fronten jämfört med vad man är van vid från senare års Toyota-modeller och de smala LED-strålkastarna, ger ett sportigt intryck. En tydlig flört med en yngre målgrupp. Av de tre varianterna som man släpper på den europeiska marknaden, är hatchback- och kombimodellerna (Touring Sports som Toyota så käckt valt att kalla kombin) de sportigare alternativen och det är dessa som vi kommer att få se på den svenska marknaden. Den något mer ”matta” sedanen hittar säkert sin marknad på annat håll.

Men det är inte bara exteriört man tagit sitt något överambitiösa förnuft tillfånga utan även interiört där instrumentering och designspråk har fått en mer europeisk utformning med ett tydligt förbättrat kvalitetsintryck. Den något plastiga känslan som Toyotas modeller förmedlat de senaste åren har ersatts med sköna material och utmärkta passformer. En högt placerad infotainmentskärm ovanför konventionella kontroller för värme och ventilation, höjer ytterligare intrycket av en genomtänkt miljö.

Kupén känns mer ombonad och luftig än föregångaren Auris. Ett klart lyft som kommer att göra modellen gott. Men här finns några detaljer som jag störde mig på. Framstolarna saknade dynförlängning för långa förare som jag (197 cm) och ryggstödet gick inte att justera steglöst. Eftersom jag behöver sitta rätt långt bak för att få plats med mina ben, så behövs det också finnas en adekvat justering av ratten i längdled. Det gjorde det tyvärr inte utan jag fick sitta med rätt raka armar.

Fram finns alltså utrymme för förbättringar men det var också allt jag hade att klaga på i framsätet. Eftersom de flesta är kortare än jag så får väl dessa klagomål arkiveras under den subjektiva rubriken. Det som däremot känns lite märkligt är att Toyota hävdar att utrymmet i baksätet är klassledande? Visst är det bra men jag uppfattar det inte lika rymligt som t.ex. nya Kia Ceed. Det kunde ha varit en optisk synvilla men efter att själv försökt att sitta bakom en ”normal” framstolsinställning så framgick det tydligt att ”klassledande” är ett något godtyckligt begrepp, men tolka mig inte fel, det är ett utmärkt baksäte.

Om vi fokuserar på kombimodellen så hittar vi ett bagageutrymme som är riktigt smart utformat. Förutom att man jobbat med extra ljudisolering vid hjulhusen för att dämpa den typiska kombi-resonansen, så rymmer Corolla modiga 598 liter med baksätet uppfällt och drygt 1 600 liter nedfällt till en nästan plan lastyta. Bravo! Bagagerumsgolvet är t.o.m. höj/sänkbart med 10 cm och dessutom vändbart med en gummimatta respektive elegantare filtsida. Här finns också praktiska lastöglor för att säkra bagaget som pricken över i:et.

Att köra

Nya Toyota Corolla delar plattform med bl.a. Prius. Det handlar om den TNGA-baserade (Toyota New Global Architecture) GA-C plattformen och för den icke initierade så säger det kanske inte så mycket, men tanken är att den ska ge en rymligare kupé samtidigt som vägegenskaperna förbättras. Här har Toyota lyckats med båda uppgifterna. Eftersom Toyota räknar med att kombimodellen med en 1,8 hybriddrivlina på 122 hk och den steglösa CVT-lådan blir volymmodellen så startade jag följaktligen med den.

Köregenskaperna var det absolut inget fel på. Stabil, bekväm, tyst i lägre och en härlig styrning, men CVT-lådan som Toyota envisats med under flera år kunde man ha låtit bli att stoppa in i en annars utmärkt bil. Nu innebär det inte att den inte fungerar men det gäller att planera omkörningar i mycket god tid därför att den känns seg och gör helt enkelt inte bilen rättvisa. Det fina med lådan är att den har ett bromsläge (B) som ger en effektivare regenerering till batteriet och som märks tydligt när man lyfter foten från gaspedalen.

Toyota hävdar att CVT-lådan ska ge bilen en lägre förbrukning och utsläpp. Visst kan jag köpa det men den känns hopplöst omodern i jämförelse med en konventionell automatlåda. Den skulle dock visa sig passa bättre med den 180 hk starka 2.0 hybriden. Här fanns det kraft att utföra snabba omkörningar trots att CVT-lådan gjorde sitt bästa att högljutt protestera. Av någon överambitiös anledning så har man adderat Sport och Sport+ till de valbara körprogrammen i kombination med ett sportläge i CVT-lådan och rattpaddlar. Inget av detta gjorde bilen speciellt sportigare, bara mer högljudd.

Men frånsett växellådan så blev detta min klara favorit och för ett tillägg på ca. 20 000 kr så känns det som ett logiskt val om man ändå väljer Style-paketet som förmodligen blir mest populär. Känslan är betydligt mer dynamisk och de extra 58 hästkrafterna gör sitt jobb på ett förträffligt sätt. Dessutom kan man få lite extra utrustning som t.ex. adaptiv fjädring som automatiskt justerar dämparnas hårdhet i 650 nivåer beroende på valt körläge och hur man kör, sportigare hjul och dubbla avgasrör. Jag gillar den här bilen och tror nog att Toyota får se över sin volymplanering en aning.

Till sist testade jag 5-dörrars hatchback-modellen med 2.0 hybriden på 180 hk. Det här kommer inte att bli någon storsäljare eftersom konkurrensen i detta sportiga segment är alldeles för stor om man söker en sportig modell. Modellen är dock riktigt trevlig att sitta i. Här har man adderat ett antal attribut som t.ex. röda sömmar och sportsäten för att understryka sportigheten. Det hela är snyggt gjort och hade varit perfekt om det inte hade varit för…ja, ni vet vad.

Toyota Corolla kommer i fyra utrustningsnivåer:

Life som är en inropare som saknar bl.a. infotainmentskärmen

Active med bl.a. 8” infotainmentskärm, backkamera och 16” alu-fälgar

Style adderar Bi-LED med automatiskt heljus, tonade rutor och 17” alufälgar

Executive laddar på med bl.a. multi-LED, parkeringssensorer med autobroms, dödavinkel varnare, 10” head-up display, Alcantara sportsäten och adaptiv fjädring.

Gemensamt för samtliga modeller är att de erbjuder segmentets bästa standardutrustning vad beträffar säkerhet och förarstöd, Toyota Sense 2. Här hittar vi t.ex. adaptiv farthållare med autobroms, körfilsassistans och vägskyltigenkänning. I tillägg kan man få ett aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion även i mörker och aktivt krockskyddssystem med cyklistdetektion.

Sammanfattning

Nya Toyota Corolla är ett stort steg framåt från föregångaren Auris. Det handlar både om design och teknik. Det är en riktigt trevlig bil som levererar fina köregenskaper för de som inte söker en bil för aktiv körning, det har CVT-lådan tagit hand om. Den är välutrustad och har en hel del smarta lösningar, framförallt vad beträffar lastutrymmet i kombin. Det behövs eftersom den också ska axla Avensis roll.

Hybridtekniken fungerar bra och räckvidden på ren el gör att man inte behöver köra kortare sträckor på bensin. Dock är bilarna något törstigare än vad tillverkaren angivit, vilket inte är ovanligt. Toyotas goda rykte och den nya designen kommer att locka många köpare. Om man siktar på att ta tillbaka tredjeplatsen i registreringsstatistiken så bör Corolla vara modellen som kan utföra jobbet. Det är helt enkelt en mycket bra bil för den som inte söker sportbilsprestanda.

Priset för en 5-dörrars 1.8 hybrid med 122 hk börjar på 219 900 kr (Life) . Väljer man istället 2.0 hybrid med 180 hk så börjar den på 277 900 kr (Style). Tillägget för kombi är 10 000 kr.

2.0 hybriden på 180 hk levererar ett vridmoment på 191 Nm, vilket kan tyckas lite men Toyota deklarerar inget sammanlagt vridmoment för både bensin- och elmotor. 0-100 km/h går dock på 8,1 sekunder och toppfarten är 180 km/h. Förbrukningen anges till 0,38 l/mil men jag kom inte under 0,5 l/mil under min test. CO 2 -utsläppet är 106 g/km enligt WLTP. Den maximala dragvikten är 750 kg.

1.8 hybrid med 122 hk levererar ett vridmoment på 142 Nm vilket ger en acceleration 0-100 km/h på 11,1 sekunder och toppfarten är 180 km/h. Förbrukningen ska ligga på 0,33 l/mil och CO 2 -utsläppet är 101 g/km enligt WLTP. Samma dragvikt gäller.

Alla uppgifter avser Touring Sports.