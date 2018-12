Biltest: Nya Ford Edge – välbehövlig facelift

När Ford presenterade sin uppdaterade stor-SUV för den europeiska motorpressen, hade man den goda smaken att välja Åre för evenemanget. Frågan var om nya Ford Edge hade vad som behövdes för att ta upp kampen i det getingbo som detta SUV-segment utvecklats till?

Precis som förra generationen som lanserades på andra sidan Atlanten 2014 och i Europa drygt ett år senare, så utgår nya Ford Edge från samma plattform som Ford Mondeo. Inte den modernaste grunden att utgå från, men det fungerar riktigt hyfsat. Fords stora SUV byggs i Kanada vilket är till bilens fördel eftersom klimatet är i princip detsamma som i Sverige och kanadensarna är sedan länge bra bilbyggare.

Nya Ford Edge har inte ett lika utpräglat maffigt amerikanskt utseende som föregångaren. Det första intrycket är att nya Ford Edge är en stor bil med ett designspråk som påminner mer om de koreanska konkurrenterna än som föregångarens korsning mellan amerikansk kraftfullhet fram och japanskt överarbetade profilveck bak. Den exteriöra faceliften är alltså ett lyft men lämnar mig ändå en aning ambivalent. En intressant detalj var den främre LED-ljus signaturen som var nästan identisk med Opel Grandland X. Samma underleverantör?

Interiört är Ford Edge riktigt ombonad och trevlig. Instrument och reglage har fått en hälsosam uppdatering och är numera tydligare än tidigare men Fords SYNC 3 infotainmentsystem som består av en högt placerad 8” pekskärm, tillhör fortfarande inte de bättre jag testat. Det känns fortfarande plottrigt och ibland ologiskt. Ett exempel är placeringen av kontrollen för rattvärmen som är placerad tre kommandon in i skärmen. Känns som om den funktionen kom till i efterhand. Hur svårt hade det varit att placera en på/av-knapp utanför skärmen?

Här hittar vi alla de funktioner som de flesta bilar i den här klassen erbjuder som t.ex. uppkoppling mot Apple CarPlay och Android Auto samt klimatanläggning och navigation. Navigationens gränssnitt tillhör inte de bättre på marknaden och borde ha fått lite mer fokus. Ratten innehåller ett större antal knappar som vid en första anblick ser lite krångligt ut, men som faktiskt är riktigt logiska. Det nya 1.000 Watt ljudsystemet från Bang & Olufsen (tillval) har 12 högtalare och levererar ett härligt ljud. Nu är ju B&O mer inriktad på design och kan inte riktigt mäta sig med t.ex. Bowers & Wilkens, Bose och Burmeister men ett klart lyft från föregångarens ”burkiga” Sony-system.

Framstolarna är bekväma med ett flertal inställningsmöjligheter som gör längre resor komfortabla. Nytt är att man adderat sätesventilation vilket är skönt varma dagar. Även det eluppvärmda baksätet erbjuder en skön komfort för två vuxna med ett bra benutrymme men vill man själv justera ventilationen så går det inte. Här har Ford snålat in på komforten vilket innebär att de som sitter i baksätet får förlita sig på förarens och framsätespassagerarens goda vilja att sköta temperaturen åt dig. Ett klart minus för en bil i den här klassen. Bagageutrymmet är väl tilltaget och klarar 602 liter när baksätet är uppfällt. Fäller man ryggstöden (40/60) får man hela 1.847 liter att fylla upp.

Ford Edge är väldigt tyst tack vare att man har stoppat in laminerat glas i alla rutor utom bakrutan och det dämpar mycket ljud. Dessutom har bilen ett bullerreducerande system som hjälper till att minska ljudet i bilen. Det utgår från tre mikrofoner i kupén som spelar in bullret. Ett system analyserar frekvenserna och sedan sänder det ut samma exakt samma signal via bilens högtalarsystem. Tanken är att ljudvågorna ska neutralisera varandra och det verkar fungera utmärkt.

Nya Ford Edge är en bekväm SUV. Den känns stabil men också en aning tung. Det som drar ner betyget lite är den aktiva styrning som testbilen var utrustad med. Den ska hjälpa till att göra bilen mer lättmanövrerad i lägre farter men blir lite okänslig i högre farter. Den nya dieselmotorn med dubbelturbo på 238 hk, var riktigt pigg upp till 110 km/h, sedan orkade inte motorn riktigt med den drygt 2,1 ton tunga bilen utan växlade ofta ned för mer kraft i uppförsbackarna.

Den nya 8-stegade automaten utgörs av en ”ratt” istället för växelspak, något som vi också hittar i nya Ford Focus och Fiesta. Den fungerar bra och frigör en hel del utrymme i mittkonsolen. Växlingarna är silkeslena och trycker man på sportknappen så snabbas de upp en aning. Den fina fyrhjulsdriften fungerade bra på den korta terrängbanan och på den isiga testbanan i Morlanda. En bra grej med den uppdaterade fyrhjulsdriften är att den numera har en extra lamellkoppling framtill vid växellådan som frikopplar drivningen på bakaxeln när den inte behövs. Det innebär att på torra fina vägar är den framhjulsdriven vilket sparar en hel del bränsle.

Men att inte nya Ford Edge är utrustad med möjligheten att välja mellan olika körprogram som t.ex. Eco, Comfort, Off Road etc. är märkligt. Det är ju i princip en vedertagen praxis i de flesta bilar i den här klassen och hjälper till att optimera bilens beteende samt förbrukning. När jag nämnde detta för representanter från Ford Europa så var reaktionen ungefär som ”ja, det kanske inte vore så dumt.” Men det får vi säkert vänta på till nästa generation.

Nya Ford Edge är utrustad med de förarstöds- och säkerhetssystem som man har rätt att förvänta sig i bil av den här klassen. Här finns kameror, radarsystem och sensorer som hjälpmedel. I utrustningen ingår adaptive LED-ljus, dödavinkelvarnare, adaptive farthållare, filhållningsassistent, parkeringsassistent, Cross Traffic Alert, Pre-Collision Assist med Pedestrian Detection och trafikskyltidentifikation. Alltså vad man hittar i de flesta lite dyrare bilarna.

Motorn i testbilarna var uteslutande den nya fyrcylindriga tvålitersdieseln med dubbelturbo som levererar 238 hk och 500 Nm vridmoment. Den var bottenstark i lägre farter men krävde en hel del nedväxlingar av den 8-stegade automatlådan. Detta påverkade givetvis förbrukningen som sällan hamnade under en liter per mil. De 20” stora och breda dubbdäcken bidrog också till den, för en modern diesel höga förbrukningen. Ford anger en snittförbrukning på 6,7-7,2 l/100 km*, men då är det säkert på släta fina sommarvägar. Det tar 9,6 sekunder att nå 100 km/h från stillastående och toppfarten är 216 km/h. CO 2 -utsläppet är för storleken måttliga 175-187 g/km.*

(*beroende på däckdimension)

Sammanfattning

Nya Ford Edge är en bekväm SUV med en bra utrustning och drivlina. Uppdateringen är ett lyft jämfört med föregångaren men frågan är om det räcker för att ta upp kampen med VW Tiguan, Skoda Kodiaq, Seat Tarraco, Hyundai Santa Fe, KIA Sorrento och Volvo XC60? Dessa är de primära konkurrenterna som finns att välja på inom det förväntade prisläget. Föregångaren kostade runt 413.000 kr efter att man sänkte priset med 60.000 kr ett par månader efter introduktionen men det hjälpte föga att öka försäljningen. Det finns inte mycket som talar för att nya Ford Edge blir billigare.

Ford vill gärna framhäva premium-egenskaperna och som så många andra vill man även prissätta nya Edge därefter. Personligen tror jag att det kan bli tufft att motivera ett pris över 400.000 kr mot konkurrenter som spontant känns modernare och bättre utrustade, men jag hoppas att jag har fel för Fords skull. Modellen har premiär i mars och då har vi också prisbilden klar. Priset är nyckeln till framgång för nya Ford Edge.