BILTEST: Nya BMW X4 – när smaken är som baken

2014 lanserade BMW den första generationen X4 och redan nu kommer andra generationen. Snabba ryck som beror på att BMW lanserade en ny X3-modell och precis som föregångaren handlar X4 om en coupé-variant av just X3. Skillnaden är att nya X4 är betydligt snyggare än sin föregångare.

Föregångaren blev kanske ingen riktig succé i Sverige. Vi är nog lite mer praktiskt lagda för att lägga mer pengar på en mindre praktisk bil, för BMW X4 är inte riktigt lika praktisk som grundmodellen X3, bara betydligt snyggare! Det visar sig när man är ute kör nya X4 då folks blickar dras till modellen, vilket sällan hände med nya X3.

Från fronten till B-stolpen är X4 identisk med X3, men där tar likheterna slut. Den sluttande bakdelen som för tankarna till BMW X6 och Mercedes GLC Coupé, ger bilen ett betydligt sportigare utseende. Baktill har BMW markant förändrat utseendet genom att ge nya X4 helt nya LED-bakljus med 3D-effekt som för tankarna mer till sin tyska konkurrent från Stuttgart än till vad vi normalt brukar se på en BMW. Snyggt? Ja, riktigt läckert!

Men är nya BMW X4 verkligen så mycket mer opraktisk än grundmodellen X3? Nja, inte speciellt om man inte behöver utnyttja den fulla takhöjden i bagageutrymmet, vilket sällan händer. När jag testade nya BMW X3 för en annan motorsajt förra hösten, blev jag imponerad. Så här sammanfattade jag den testen och detsamma kan sägas om nya X4:

”Nya BMW X3 har höjt ribban betänkligt och samtidigt ruskat om i toppen bland de lite lyxiga SUV som utgörs av bl.a. Audi Q5, Mercedes GLC, Jaguar F-Pace och vår svenska aspirant Volvo XC60. För mig råder det ingen som helst tvekan om vilken av dessa som intar förstaplatsen. Med en teknik som inte bara stödjer föraren utan också är betydligt mer lättarbetad än konkurrenternas och en komfort som ingen når upp till, så är nya BMW X3 definitivt den nya kungen på tronen och en måttstock för övriga tillverkare att se upp till.”

Vad var det egentligen som föranledde min uppfattning om X3 och som även passar in på nya X4 som jag var första svenska motorjournalist att testa den gångna veckan? Baserad på BMW:s flexibla modulplattform, CLAR (Cluster Architecture som den också delar med bl.a. 5-, och 7-serien), så är den inte bara mer vridstyv vid hårdare kurvtagning men också anpassad för framtida elektrifiering.

I sann BMW-anda erbjuder nya X4 en sublim körkänsla där man spänner över hela registret från bekväm långfärdsvagn till en sportig bil för aktiv körning. Det är få bilar i den här klassen som kan mäta sig med den totala känslan och återigen visar BMW att man är en av världens tre bästa bilbyggare, om inte den bästa.

Under veckan som jag (som första svenska journalist) fick njuta i denna BMW X4 xDrive 30i med den sköna fyrcylindriga bensinmotorn på 252 hk och 350 Nm (beteckningarna är inte längre kopplade till motorns storlek), så fick den rulla på motorväg, härligt krokiga småvägar och i tät stadstrafik. När man vill ”trycka på” lite så finns det gott om kraft i fyran.

Nya BMW X4 är 50 kg lättare än sin föregångare. Och det inverkar inte bara positivt på bränsleförbrukningen utan även på körupplevelsen. Tillsammans med den fina fyrhjulsdriften xDrive och en rad avancerade chassisystem, upplevde jag ett optimalt grepp och kraftfördelning på alla typer av underlag. Dessutom är den tyst, vilket ska tillskrivas de nya akustikrutorna, något jag rekommenderar spekulanter att investera i.

Jämfört med föregångaren så har längden ökat med 81 mm till 4 752 mm (X3 4 708), hjulbasen har ökat med 54 mm till 2 864 mm och bredden har ökat med 37 mm till 1 918 mm och det märks tydligt i kupén där framförallt benutrymmet bak har blivit betydligt bättre. De extra 81 mm har även bidragit till ett större bagageutrymme som nu sväljer 525 liter med baksätet uppfällt och 1 430 liter nedfällt (40/20/40), dessutom är ryggstöden justerbara för mer utrymme i bagageutrymmet.

Interiört skiljer sig inte nya X4 från nya X3. Vi känner igen designen från nya BMW 5-serie där vi hittar de snygga och tydliga digitala instrumenten och marknadens kanske mest logiska infotainmentsystem med en 10,25” pekskärm (tillval). Här hittar vi nya digitala tjänster från BMW ConnectedDrive som ger åtkomst till funktioner som information om realtidstrafik, parkeringsinformation, concierge-tjänster och interagerar med smartphones, smartwatches och röststyrda personliga assistenter genom den flexibla plattformen, Open Mobility Cloud. Induktionsladdning av smartphones är standard. Head-up display är också ett bra tillval.

Interiörens detaljfinish, materialkvalitet, funktionalitet och komfort har, precis som i X3, genomgått en uppgradering och håller idag allra högsta klass. Framstolarna tillhör de allra bästa på marknaden med mängder av inställningsmöjligheter. Hela förarmiljön är mycket inbjudande. Bak har benutrymmet ökat och två vuxna sitter riktigt bekvämt trots att takhöjden inte är lika väl tilltagen som i X3.

Alla modellvarianter är utrustade med en 8-stegs Steptronic-växellåda med växelpaddlar på ratten och fyrhjulsdrift som standard. Standardspecifikation omfattar inte bara M Sport-dämpare och Performance Control-funktionen, men också variabel sportstyrning. M Sport-bromsar och adaptiv fjädring med elektroniskt styrd dämpning är tillval. BMW M Performance-modellerna är utrustade som standard med 20” lättmetallfälgar, specialdesignade M Sport-bromsar och en M Sport-differential, som ger en exakt kraft på bakhjulen.

Nya BMW X4 kommer med samtliga tillgängliga förarassistanssystem. Ett exempel är BMW CoPilot; senaste generationens adaptiva farthållare med autobroms som under kortare perioder även kan styra, gasa och bromsa under vissa förutsättningar. Tillvalet Driving Assistant Plus innehåller den nya generationens aktiva farthållare med Stop & Go-funktion, styr- och körfältsassistenten, Lane Keeping Assistant med aktivt sidokollisionsskydd och Crossing Traffic Warning och Crossroads varningssystem. Den nya funktionen Parking Assistant Plus innehåller även funktionerna Top View, Panorama View och 3D View.

Dessutom går det att få BMW Display Key, som introducerades i 7-serien och nya 5-serien och som man kan fjärrstyra en rad funktioner såsom att låsa/låsa upp bilen, stänga/öppna sidorutorna, aktivera kupévärmaren, kontrollera bränslestatus etc. En riktigt bra funktion som kanske hade fungerat bättre som en app, men är en läcker nyckel.

SAMMANFATTNING

Nya BMW X4 har tagit med sig alla de utmärkta värden som nya X3 förmedlade i min test förra hösten. Det är en härlig bil att köra, oavsett vilket underlag man färdas på. Bekväm och samtidigt sportig placerar även denna modell i topp. Den är kanske inte lika praktisk som grundmodellen, men den är snyggare. Den påminner om BMW X6 och Mercedes GLC Coupé, två bilar som många tycker är ”lite onödiga”, men smaken är som…

Nya BMW X4 byggs i Spartanburg, South Carolina. Det är BMW:s största fabrik där samtliga X-modeller utom X1, byggs. Samtliga modeller kommer med TwinPower Turbo-teknologi samt den senaste BMW EfficientDynamics-tekniken. BMW erbjuder tre utrustningsnivåer – xLine, Luxury och M Sport (testbilen). Dessutom finns det möjlighet att utrusta bilen individuellt med detaljer från BMW Individual (ex fälgarna).

MOTORALTERNATIV & PRIS

xDrive20i har en fyrcylindrig bensinmotor på 184 hk och 290 Nm. Blandad bränsleförbrukning: 7,3 l/100 km, CO 2 -utsläpp: 163 g/km. Acceleration 0–100 km/h 8,3 sek och toppfarten är 215 km/h. Årsskatten (bonus malus) de närmaste tre åren är 6.511 kr. Priset startar på 454.500 kr.

xDrive30i (testbilen) har fyrcylindrig bensinmotor på 252 hk och 350 Nm. Blandad bränsleförbrukning: 7,3 l/100 km, CO 2 -utsläpp: 164 g/km. Acceleration 0–100 km/h 6,3 sek och toppfarten är 240 km/h. Årsskatten (bonus malus) de närmaste tre åren är 6.618 kr. Priset startar på 528.500 kr.

M40i har en rak sexcylindrig bensinmotor på 360 hk och 500 Nm. Blandad bränsleförbrukning: 9,2 l/100 km, CO 2 -utsläpp: 205 g/km. Acceleration 0–100 km/h 4,8 sek och toppfarten är 250 km/h. Årsskatten (bonus malus) de närmaste tre åren är 11.005 kr. Priset startar på 666.500 kr.

xDrive20d har en fyrcylindrig diesel på 190 hk och 400 Nm. Blandad bränsleförbrukning: 5,4 l/100 km. CO2-utsläpp: 142 g/km. Acceleration 0–100 km/h 8,0 sek och toppfarten är 213 km/h. Årsskatten (bonus malus) de närmaste tre åren är 6.434 kr. Priset startar på 474.500 kr.

xDrive25d har en fyrcylindrig diesel som levererar 231 hk och 500 Nm. Blandad bränsleförbrukning: 5,7 l/100 km, CO 2 -utsläpp: 145 g/km. Acceleration 0–100 km/h 6,8 sek och toppfarten är 230 km/h. Årsskatten (bonus malus) de närmaste tre åren är 6.795 kr. Priset startar på 519.500 kr.

xDrive30d har en rak sexcylindrig dieselmotor på 265 hk och 620 Nm. Blandad bränsleförbrukning: 6,2 l/100 km, CO 2 -utsläpp: 153 g/km. Acceleration 0–100 km/h 5,8 sek och toppfarten är 240 km/h. Årsskatten (bonus malus) de närmaste tre åren är 7.760 kr. Priset startar på 545.500 kr.

M40d har en rak sexcylindrig dieselmotor på 326 hk och 680 Nm. Blandad bränsleförbrukning: 6,6 l/100 km, CO 2 -utsläpp: 170 g/km. Acceleration 0–100 km/h 4,9 sek och toppfarten är 250 km/h. Årsskatten (bonus malus) de närmaste tre åren är 9.808 kr. Priset startar på 666.500 kr.